Diego Schwartzman en la tercera ronda del US Open

(LA OPINION en el US Open 2018). - Diego Schwartzman ganó y pasó a tercera ronda. Fue 6-2, 6-0, 5-7 y 6-2 frente al español Jaume Munar. Hoy juegan Del Potro con Verdasco y Pella con Basilashvili.

El calor, otra vez golpeó fuerte sobre las canchas de cemento y al promediar la tarde el termómetro marcó 32 grados. En el "Arthur Ashe", el suizo Roger Federer venció sin contratiempos a Benoit Paire y al cierre de esta edición jugaba el serbio Novak Djocovic.

Un andar tranquilo del "Peque" hasta el 5-4 del tercer set, tenía que ganar su saque y se llevaba el partido, porque tenía en el bolsillo los dos primeros por 6-2 y 6-0. Pero siempre se dice en el tenis, que una de las cosas más difíciles es cerrar los partidos y eso parece que le sucedió al hombre de Capital Federal. No estuvo certero, vaciló en algunos golpes y en un abrir y cerrar de ojos se le fue el set 7-5; es decir que el español, que practica en la Academia de Rafael Nadal, le quebró dos veces seguidas su saque.

La incertidumbre comenzó a revolotear el Court 13, en el jugador, en su equipo y en los simpatizantes argentinos, el "vamos Peque" y "dale Diego" tronaron más fuerte. Sólo los jugadores sabrán qué paso por sus cabezas; lo cierto es que cuando no pocos esperaban una levantada del mallorquín, el marcador, el set y el partido fue para Schwartzman 6-2. En definitiva buen triunfo del 13 del mundo, que lo instaló en tercera ronda y ahora deberá aprender de lo sucedido en el 5-4, cuando sacó para partido, porque lo que se viene, sea Monfils o Nishikori, son de otro nivel.

Roger Federer, la magia continúa. Fue 7-5, 6-4 y 6-4 frente a Benoit Paire. No jugó un gran partido, pero le sobró con creces para instalarse en otra ronda; su rival de ayer es un buen jugador, pero es tanta la magia, el talento y la diferencia que existe con determinados jugadores, en realidad con la mayoría, salvo cuatro o cinco excepciones, que saca los partidos con una asombrosa facilidad.

Todos los presentes en el "Arthur Ashe", estimados en 20.000 mil almas, y no queriendo ser irrespetuoso, a excepción del grupo de Paire y algún francés dando vuelta por ahí, todos querían verlo a Roger levantar los brazos. Debe haber pocos deportistas en el mundo que generan tanta empatía y devoción. Y Paire lo sabía y fue un buen partenaire, eso hizo que el público viviera todos los puntos como mucha adrenalina.



LOS DOBLES

El marplatense Horacio Zeballos, en pareja con el chileno J. Peralta le ganaron 6-4 y 6-2 a F. Nielsen (DEN) y J. Salisbury (GBR); Alejandro Molteni, jugando con R. Jebavy (CZE) vencieron a E. King (USA) y N. Pasha (USA) 6-4 y 6-4; Maxi González y N. Jarry (CHI) a D. Marrero (ESP) y M.Matkwski (POL) por 6-3 y 6-4. El que perdió fue Guido Pella, en pareja con A. Ramos-Vinolas (ESP) por 6-2 y 6-3, frente J. Murray (GBR) y B. Soares (BRA), una de las mejores parejas del mundo.



SEGUIRA HOY

Más allá del interés de los argentinos, por Del Potro y Pella, también hay otros encuentros que prometen mucha acción, por ejemplo Stan Wawrinka/Milos Raonic; Rafael Nadal/K. Kachanov; Denis Shapavalov/Kevin Anderson y Dominic Thiem/T. Fritz, solo por citar algunos.