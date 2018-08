Fotomultas en duda Locales 31 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

"El sistema de fotomultas a partir de las cámaras ubicadas en las esquinas de bulevar Lehmann y Pellegrini y de avenida Santa Fe y Aconcagua no funciona según la versión que tengo. Esto es grave. ¿Qué sucede si la pata sancionatoria no funciona? Vamos por las doce muertes en accidentes de tránsito en la ciudad en lo que va del año. Así no se gestiona", manifestó con su habitual seriedad el concejal Lisandro Mársico al justificar un pedido de informes que luego se aprobó.

La propuesta reclama al Ejecutivo Municipal que informe si está operativo el sistema de fotomultas. Y durante el tratamiento incluyó un nuevo interrogante: que en caso de funcionar correctamente detalle cuántas infracciones se detectaron y cuántas multas se aplicaron en los años 2017 y 2018.

Desde el bloque oficialista no hubo respuestas sobre este planteo del edil del Frente Progresista.