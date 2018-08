El Concejo Municipal tratará la readecuacción de partidas

Por Adrián Gerbaudo (redacción LA OPINION). - En la mañana de ayer, el Departamento Ejecutivo Municipal elevó las modificaciones del proyecto de readecuación de partidas de acuerdo a lo acordado el pasado martes, cuando medio gabinete se reunió con los ediles para analizar este tema. A partir de las 13, el Concejo Municipal debatirá el tema en el recinto, durante la sesión ordinaria del día de hoy, siendo este el tema principal de la jornada, más allá de que existan una decena de temas en el orden del día.

Concretamente, se ampliarán los recursos recibidos por $ 1,110,000 por el incremento de la recaudación Tasa General de Inmueble de años anteriores. Por la misma cifra, se incrementarán ingresos destinados a los alquileres para la Gendarmería.

Para el resto de los movimientos, se decidió reducir 350.000 pesos de la cuenta "Mantenimientos y trabajos varios" y $ 1.283.000 de "Desagüe en Barrios". Como contrapartida, se incrementa $ 400.000 los alquileres para la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, $ 200.000 en "retribución Servicios Privados" de la Secretaría de Prevención en Seguridad, $ 350.000 para "Medios de Transporte de la Secretaría de Prevención en Seguridad" (la compra de móviles para la GUR), se sumarán $ 150.000 en "Cámaras y Cubiertas" de la Secretaría de Obras Públicas, $ 1.700 en "equipamiento de la Secretaría de Hacienda y Finanzas" (licencias de software) y $ 531.300 para "Inversiones Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas".

Vale destacar que estos cambios son solamente una parte de lo que pretende el Ejecutivo. Deberá encontrarse un mecanismo que permita una readecuación automática (por ejemplo, una "cláusula gatillo" con datos oficiales como el IPEC o el INDEC), o bien flexibilizar el porcentaje o el monto de las partidas. Sino, y al ritmo que la crisis financiera plantea al país, habrá situaciones similares de aquí hasta fin de año.

Tanto el Ejecutivo Provincial como el Nacional redireccionan partidas sin necesidad de la autorización de la Legislatura o del Congreso. Esto no necesariamente está bien: un mayor control efectiviza el gasto y/o inversiones. Pero, al mismo tiempo, perder un mes (por falta de información del Ejecutivo o por un pedido de mayor detalle del Concejo, da lo mismo), le complica la vida a la gente.

Recordemos que en el artículo 6º inc c) de la actual ordenanza Nº 4932 (la del Presupuesto 2018) se dice que cuando haya partidas superiores a 300.000 pesos y que se redireccione más de 20% del monto estimado, se debe pedir al Concejo que lo autorice.

Como fundamentos, el Ejecutivo plantea en la ordenanza -entre otros puntos- que "la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) con respecto a Diciembre del año 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es al mes de Junio del 16% motivo que también condiciona el aumento de partidas presupuestarias". Se suponía que la inflación para todo 2018 iba a ser de 15%.



EL RESTO DE LA SESION

Por otra parte, también se pedirá informes al DEM por el funcionamiento del sistema de fotomultas y por la alfabetización de alumnos, se creará el Premio Municipal Anual dando reconocimiento al Mérito y Trayectoria de artistas locales, se declarará de Interés Municipal 8° Congreso Regional de Nivel Inicial “Cultivando Creatividad”. También se solicitará al Ejecutivo que verifique posibles conexiones cloacales en Canal Sur, que mejore la señalización desvío tránsito pesado en el sector este, que realice mejoras en el Parque Villa Podio, que instale una garita en 500 Millas y Giay, que coloque nomencladores Ba. Mora y que se construya una sala de reducciones en el Cementerio Municipal. Habrá una donación de terrenos y se condonará una deuda a la Asociación Civil "Vistiéndonos de Sol”.