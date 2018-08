Fiebre "verde": el dólar pegó un salto de 7,33% y llegó al récord de $ 34,40

BUENOS AIRES, 30 (NA). - En una jornada de tensión y de fuerte demanda que el Banco Central no pudo contener, el dólar escaló ayer al récord de $ 34,40 para la venta en la city porteña, un 7,33% de aumento en un solo día, luego del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre un acuerdo con el FMI para "adelantar" fondos.

En lo que va del año, la divisa norteamericana se disparó más del 80% y sigue generando mayor presión sobre los precios y tarifas, en medio de una corrida cambiaria que se inició en abril y que persiste pese a las intervenciones del Banco Central y el acuerdo con el Fondo.

La fuerte corriente compradora tiene múltiples factores: venta de Lebac por parte de inversores que se pasan a dólares, especulación financiera y la compra de empresas y pequeños ahorristas que buscan resguardo ante la persistente depreciación de la moneda.

Como contrapartida, la oferta está debilitada por el menor ingreso de dólares por parte de sectores agroexportadores y sólo es apuntada por las ofertas del Central. Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete finalizó la jornada a $ 33,13 para la punta compradora y a $ 34,40 para la vendedora.

A las 11:00 y de acuerdo con la publicación de la autoridad monetaria, la divisa operaba a $ 32,16; a las 13:00 cotizó a $ 32,32 y luego dio un salto de más de $ 2. En los mostradores del Banco Nación, la moneda norteamericana cotizó a $ 34,50, mientras que el precio más elevado fue expuesto en las pizarras de Banco Galicia a $ 34,70.

El martes, el dólar había operado a $ 32,05, por lo cual registró un fuerte aumento de $ 2,35, es decir de 7,33 por ciento, de un día para el otro. En un mensaje emitido desde Olivos, el primer mandatario admitió que hubo "nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados".

Tras ello, el dólar abrió con tendencia alcista y su precio tomó impulso con el correr de las horas. Ante la firme demanda, el Banco Central volvió a vender reservas, pero no logró contener la escalada del tipo de cambio, tal como sucedió el día anterior.

La autoridad monetaria subastó este miércoles US$ 300 millones en el mercado cambiario para intentar contener el precio del billete verde. La subasta se registró cuando la cotización oficial del dólar subía unos doce centavos hasta los $ 31,10 para la compra y $ 32,17 para la venta, con lo que quienes accedieron a esa operación ganaron más de 2 pesos por unidad en un par de horas.

La entidad que conduce Luis Caputo ofreció 300 millones de dólares y los inversores los compraron todos, a diferencia de los últimos días cuando la demanda era parcial y de esa manera a lo largo de la semana se desprendió de 710 millones.

El precio promedio de corte de la subasta fue de 31,64 pesos, siendo el mínimo precio adjudicado de 31,60 pesos, se informó. En lo que va del año, la divisa norteamericana acumuló un incremento de 81,1 por ciento. En la región, las monedas mostraron también tendencia declinante, pero de menor entidad: el real perdió 0,08%; el peso uruguayo, 0,15% y el peso chileno, 0,56%.