"Experiencias extranjeras"

"Es un congreso internacional que hace 20 años se hizo en la Argentina, se hace cada 2 años en todos los países de habla hispana, el último fue en Chile y ahora nuevamente en nuestro país. Esperamos que del total de los participantes el 50-60% sean extranjeros y el resto argentinos", destacó el ingeniero agrónomo Miguel Taverna del INTA, uno de los organizadores, en una entrevista con LA OPINION.

Y agregó: "hay tres ejes principales: producción primaria, industrialización y comercio. Las presentaciones y disertantes tienen que ver con estos temas, con profesionales del país y referentes internacionales con traducción simultánea. Es una muy buena oportunidad para los que están en la cadena láctea y para otros que no están porque hay charlas más amplias como la del doctor Albino, quien habla sobre nutrición infantil y la importancia de los lácteos".

- El día 12 de setiembre habrá una transmisión en vivo en las ciudades de Rafaela y Villa María, ¿cuál es el objetivo de esta modalidad?

- Desde un primer momento que empezamos a trabajar en el congreso planteamos que estas dos ciudades fueran subsedes, pensando en que mucha gente podría tener interés de participar, pero por diferentes motivos no pueden viajar y estar 3 días en Buenos Aires. Entonces se hace una transmisión en vivo desde el INTA Rafaela y en la Escuela Superior de Lechería en Villa María, con gente que dinamice la jornada, con grandes pantallas sobre el desarrollo en Buenos Aires. Los interesados se pueden inscribir en la web www.congresofepale.com y hay una solapa con las 2 subsedes.

- En el contexto de la crisis lechera en la Argentina, ¿este congreso puede servir como un aporte?

-Siempre es un aporte porque también se capitalizan experiencias de otros países, hay un enfoque de la cadena y hay temas que no creo que resuelvan la crisis, pero sí posiblemente dan herramientas y elementos para considerarla y analizarla. Hay un bloque sobre la transacción producción-industria con experiencias de otros países y también hay una parte del congreso que tiene que ver con los mercados centralizado en los países que son exportadores e importadores, con un abordaje muy integral de lo que está pasando y el futuro del comportamiento de los mercados. El congreso está planteado no para analizar la coyuntura, que en muchos casos no es muy buena, sino hacia el futuro, qué va a pasar en los próximos años en la lechería de latinoamérica y a nivel nacional.