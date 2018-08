El maíz gana pulseada de precios a la soja SUPLEMENTO RURAL 30 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MAIZ./ Continúa fortaleciéndose ante la demanda del sector exportador.

El precio del maíz continúa fortaleciéndose ante la demanda del sector exportador y por el efecto de otras variables, en tanto que la soja sufre la presión de la baja externa en un mercado poco demandado.

Así lo consignaron las especialistas Sofía Corina, Desiré Sigaud y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en un análisis.

"Las exportaciones del complejo sojero siguen débiles, presionando a la baja sus precios", indicaron las analistas de la entidad.

​ En el mercado de referencia de Chicago, tanto los precios del futuro más cercano de soja como los del maíz cayeron un 5% en la semana que pasó a US$ 309,5 y US$ 136,4 la tonelada, respectivamente, frente a la expectativa de una oferta mundial más holgada de lo que se descontaba.

En el caso del maíz, la producción se proyecta más alta para algunos países productores claves, como es el caso de Estados Unidos, Ucrania y Argentina.

"La suba de la producción de estos países no sólo contrarrestaría las malas campañas de Rusia y la Unión Europea, sino que posicionaría a la producción de la campaña 2018-2019 por sobre la anterior", informaron.

En tanto, la consultora alemana Oil World, por su parte, revisó sus estimaciones: prevé un aumento de 24 millones de toneladas en la producción de soja 2018-2019 que excederá ampliamente el incremento del consumo, por lo que se acumularía un mayor volumen de inventarios (principalmente en Estados Unidos).

En la plaza local, el precio de la soja replica la baja externa al caer un 4% en la semana hasta $ 7.720 la tonelada en promedio, según el precio de referencia de la Cámara Arbitral de Cereales rosarina.

Mientras, el maíz logró recuperarse a $ 4.600 la tonelada y "de este modo, el ritmo de actividad para la oleaginosa continúa aletargado ya que sólo se conocieron ofertas abiertas para la descarga inmediata o contractual hasta el mes de septiembre inclusive, sin puntas para la nueva cosecha".

En el caso del maíz, se están haciendo negocios con entrega hasta julio del año próximo.

La sequía del verano pega su coletazo cuando en los puertos del Gran Rosario entre junio y lo que va de agosto se recibieron menos de 90.000 camiones.

En el mismo trimestre del año pasado, los ingresos alcanzaban cerca de 125.000 camiones, casi un 40% más.

Sin embargo, con valores que alcanzan las expectativas del sector productivo se avizora un incremento en la superficie cubierta de cara a las siembras de este año (NA).