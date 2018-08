Juan Paruccia, uno de los pioneros Región 30 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J. BARRERA// JUAN PARUCCIA./ Desgranó recuerdos de la emblemática fiesta.

Indudablemente Juan Paruccia, dirigente deportivo, miembro de la comisión organizadora y funcionario comunal es un fiel testigo de la realización de la Fiesta de los Ravioles, realización que este año desarrollará su vigésimo primera edición.

En diálogo con LA OPINION recordó que "estoy desde los inicios de la fiesta, no quiero equivocarme, hace 21 años. Hoy soy parte de la comisión organizadora, pero en aquel entonces, era joven y era parte de la comisión del Club - quien hacía la parte de atención a la fiesta- la parte gastronómica la manejó siempre Titi (Coraglia) y a través de la parroquia, es indudablemente el cocinero inamovible, ya que hace 21 años que es el responsable de la cocción y que la pasta esté en el justo punto que le dio la fama a esta fiesta".

En otro pasaje evocando las fiestas que se desarrollaron puso de relieve que " una de las que más causó impacto fue cuando se cocinaron 100.032 ravioles, la que se inscribió en el libro de los Récords Guiness, ya que significó el récord de cocción de ravioles en una misma comida. Otra que fue muy emotiva fue una en la que habíamos recolectado alimentos no perecederos para la población de Santiago del Estero, afectada por las inundaciones, se había hecho una campaña muy linda y por cada tarjeta que se vendía se donaba un alimento no perecedero que fue enviado al Norte, en el límite de nuestra Provincia y Santiago del Estero, que estaban muy complicados con las inundaciones".

Más adelante hizo saber que a medida que se acerca la Fiesta, en el pueblo "se vive un momento muy lindo, de mucha adrenalina, de mucha ansiedad, porque hay una serie de festejos, que están en el marco de los Festejos Patronales, el 31 de agosto en honor a San Ramón No nato, hay teatro, juegos para niños - coincide con el Día del Niño- y la Fiesta de los Ravioles y las patronales. agosto es un mes en el que Ramona vive de fiesta".

En cuanto a la trascendencia señaló que "hoy, cuando se nombra Ramona es sinónimo de ravioles, y el pueblo se conoce por esta Fiesta. La verdad cuando uno empezó no se imaginaba, por ahí el anhelo lo tenía, pero uno lo veía como un sueño muy lejano. Hoy, más allá de que la fiesta es Provincial desde hace 21, ya tenemos el visto bueno de la Cámara de Senadores de la Nación para que sea Capital Nacional de los Ravioles, estamos a un paso de lograrlo y eso es un orgullo para nosotros".

Finalizó remarcando que "nuestra fiesta pone en alto los valores de la familia, del domingo familiar en torno a una mesa compartiendo las pastas, es muy importante, porque si lo tenemos en cuenta, en las pequeñas cosas está la importancia de la vida, se fortifica la permanencia de nuestras raíces -la mayoría descendemos de piamonteses- y los que no lo son también disfrutan de esta propuesta dominguera".