80 años del templo y 70 años de la parroquia

Los felicito y pido al Buen Pastor Jesucristo, que los siga guiando, acompañando en los "procesos actuales" de un mundo, que está viviendo cambios muy profundos, pero que son "entusiasmadamente desafiantes", para que hoy les ayude con "discernimiento sereno", no solo, a no bajar los brazos buscando salidas autorreferenciales que "encierran y enferman", sino como nos pide hoy la "Iglesia en salida", y como hicieron nuestros mayores, a seguir siendo protagonistas de estos "tiempos nuevos".

Por Luis Fernández. - Queridas hermanas y hermanos todos de la parroquia Santa Rosa de la ciudad de Rafaela, es motivo de inmensa alegría para toda la diócesis esta celebración.

La obra de Dios es misericordiosa, llena siempre de ternura, paz y mansedumbre, se hace cercana y vive en medio de su pueblo, que se ha puesto a la "escucha", le abrió el corazón, y lo puso en medio de sus casas, levantándole un hermoso templo, para bautizar sus hijos, poder rezar, recibir la catequesis, y sentirse acompañados y guiados con la presencia de Dios, de la Virgen y de los santos, especial de Santa Rosa, su patrona, a lo largo de toda la vida.

Es hermoso, vivir la “alegría del evangelio”, con "memoria agradecida", haciendo y valorando una historia, que a lo largo del tiempo, mujeres y hombres de “Fe”, desde los que hace más de 80 años, caminaron los pasos originantes, con el coraje no solo de buscar un lugar para vivir con sus familias, sino que con su trabajo ponían el fundamento, creando una población nueva del otro lado de la "vía" (de la estación), que daría consistencia definitiva a la futura y pujante ciudad de Rafaela, donde vinieron para quedarse y con sacrifico forjaban el futuro de los hijos de sus hijos.

En el horizonte con la ayuda de Dios, vislumbraron, en las tierras de Villa Rosas, la posibilidad de la dignidad de una vida sencilla y humilde que valiera la pena vivirse en paz y en comunidad.

Por esto, cómo no agradecer a Dios, esta maravillosa obra guiados y acompañados por su Presencia y con la ayuda "pobre-misionera y pascual", de tantas catequistas, laicos, sacerdotes y consagradas, movimientos e instituciones.

Continúen cantando como la Virgen “Las maravillas de Dios”, porque hace mucho bien a la diócesis, ver las parroquias, trabajando unidos y en comunión fraterna, organizadamente, con proyectos y sin dejar de lado los objetivos diocesanos, dando lugar a todos, sin olvidar a los alejados y a los que piensan distinto, misioneros de "buena cepa", tendiendo y ayudando a los pobres y excluidos de esta sociedad y servidores no prestamistas.

Santa Rosa, mujer de estas tierras americanas, interceda por todos nosotros y cuide con amor de toda la ciudad de Rafaela. Gracias de corazón a toda la comunidad.



Esta columna de opinión fue publicada en la revista "1938-2018: parroquia Santa Rosa de Lima", que se editó e imprimió en los talleres gráficos del diario LA OPINION.