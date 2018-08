Rebecchi vuelve a Las Leonas

BUENOS AIRES, 30 (NA) - Carla Rebecchi, una de las referentes de Las Leonas, anunció ayer que regresa a la Selección argentina de hockey femenino sobre césped tras un año y medio de ausencia por temas personales. Luego de haber sido madre hace tan sólo seis meses, dijo que tiene "ganas de sumar todo lo que pueda para la Selección" y se ilusionó con "disputar otro Juego Olímpico".

"Quiero hacer el esfuerzo, tengo ganas de sumar todo lo que pueda en la selección. Me encantaría poder jugar otro Juego Olímpico. No falta tanto, creo que si me acomodo voy a poder estar", afirmó en declaraciones formuladas a TyC Sports. Sobre su regreso, dijo que la decisión "no fue algo planeado ni que viniera hablando con Agustín (Corradini, el entrenador)".

En febrero de 2017, había renunciado a "Las Leonas" porque sentía "que mis prioridades cambiaron y que tengo otras cosas por vivir". Después de esa despedida que terminó siendo un hasta luego, Rebecchi -medallista olímpica en Beijing 2008 (bronce) y Londres 2012 (plata)- se sumará al grupo de trabajo que tendrá como próximo objetivo el Trofeo de Campeones en China. Ese certamen, al que Argentina asistirá como defensora del título, se jugará en Changzhou, del 17 al 25 de noviembre.