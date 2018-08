Una fiesta que es un ícono ramonense Región 30 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA// FABIO BARBERO// El presidente comunal de Ramona. TITI CORAGLIA.// El sempiterno cocinero.

Recientemente, en oportunidad del lanzamiento de la presente edición, el presidente comunal, Fabio Barbero, destacó la importancia de la fiesta, señalando que "si tiene algo en particular es que es de los ramonenses, para las otras comunidades, es una fiesta que no hacemos para nosotros, de nosotros sale el trabajo para ser anfitriones de toda la gente que quiera venir a compartir con nosotros un momento especial, un momento que, como digo siempre, trata de exaltar los valores de una sociedad, especialmente en nuestra colonia, que queremos volver a ponernos de pie.

"Volver a desempolvarnos para que a partir de ellos podamos seguir construyendo la sociedad que todos aspiramos, en donde el trabajo, el diálogo sean las columnas que sostengan a toda una comunidad y a partir de ahí se cimenten bien fuertes la bases de una comunidad más inclusiva.

"La Fiesta de los Ravioles viene a representar eso, donde todas las instituciones , en mayor o menor medida trabajan para que podamos presentarnos ante nuestros visitantes como un pueblo ordenado, prolijo, trabajador, como un pueblo comprometido, como un pueblo que piensa no solamente en lo individual sino que está en pos de lo productivo, de todo aquello que sirve para crecer, para que podamos trascender.

"A veces las comunidades del interior no tienen grandes atractivos para cautivar a los vecinos para que se trasladen a vivir en la comunidad, pero nosotros tenemos otras cuestiones que hacen a la calidad de vida y por eso queremos preservarla, por eso seguimos trabajando, ofreciendo oportunidades, aún viviendo en una pequeña comunidad, aún viviendo en un pueblo de apenas 2.000 habitantes.

"En nuestro club los chicos pueden practicar 11 disciplinas diferentes. Hoy podemos contar con que hay múltiples actividades, no sólo deportivas, para los jóvenes, los adultos y los adultos mayores también.

"Estamos trabajando para que la fiesta se reconozca a nivel nacional, para traspolar todos estos valores, para que sean el ejemplo que pueda reflejarse en nuestras comunidades, ya que son muchas las comunidades con una idiosincrasia similar a la nuestra, por eso apostamos a que seamos muchos más los que llevemos esta bandera de encontrarnos, de confluir, de trabajar para el bien común, para lograr más y mejores cosas para nuestras comunidades, para nosotros es una enorme alegría estar presentando una nueva edición de una fiesta que para nosotros es un ícono".