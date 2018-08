Lo positivo y lo negativo del triunfo de Atlético en el debut Deportes 30 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Atlético de Rafaela tuvo el comienzo de campeonato deseado en la temporada 2018/2019 de la B Nacional. Después de muchísimo tiempo volvió a debutar en casa, ante su gente, y lo hizo con un valioso triunfo por 2-1 ante Quilmes.

Si bien la “Crema” ganó, no tuvo el mejor partido y si hay algo que caracteriza al actual cuerpo técnico es la autocrítica.

Y Víctor Bottaniz reconoció: “Aprovechamos el momento justo, antes estos partidos se perdían acá de local, lo importante es saber que estaban con el resultado abajo y tuvieron la tranquilidad de ir a buscarlo y poder revertirlo”.

En relación a lo que el equipo debe mejorar, el DT apuntó: “La generación de juego me preocupó, yo no me siento identificado con un equipo que pasa la línea. Lo que tenemos que saber es que estos partidos son muy difíciles, la cancha ayuda, es bastante chica. A veces los partidos hay que ganarlos así, con coraje, chocando, peleando, buscando. Salimos rápido pero no fuimos precisos”.

En relación al análisis del partido y lo que destacó de su elenco, Lito comentó: “Me quedo con la actitud del segundo tiempo y con algo más de juego que tuvimos. El PT fue muy friccionado, muy dividido por los dos equipos. No pudimos progresar con los volantes, era un poco la idea, nos costó bastante. En el ST, más allá de que estábamos abajo en el marcador, tuvimos un poco de rebeldía y un poco más de juego, achicamos la diferencia y lo pasamos a ganar con la jugada de atropellada de Cope (Copetti) que nos permitió tener el penal. Después lo defendimos, sabíamos que este partido iba a ser así, de mucha lucha, de mucha pelea. Con la entrada de Quiróz la idea fue jugar un poco más, lo mismo con Meza. Fue un partido muy luchado en donde pudimos marcar una pequeña diferencia”.