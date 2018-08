Internado por una descompensación

CÓRDOBA, 30 (NA). - El popular cantante cuartetero Carlos "La Mona" Jiménez fue internado ayer a la mañana en un centro asistencial de la ciudad de Córdoba a raíz de una descompensación.

Así lo confirmó su productor, Maxi Marinaro, a la radio Cadena 3, a la vez que indicó que el artista fue alojado en el Instituto Cardiológico de la capital provincial.

El artista presentaba "un cuadro febril" y "el pecho tomado", según indicó Marinaro.

Por otro lado, trascendió que la situación del paciente era estable y que era sometido a chequeos médicos, acompañado de familiares y principales allegados.

Según se supo, el músico fue llevado en ambulancia al centro asistencial situado en Sagrada Familia 350 desde su domicilio, situado sobre la avenida Fader, en el barrio Cerro de las Rosas, y comenzó a ser asistido en el lugar cerca de las 10:00.

Pasado el mediodía, fue Juana, ex mujer y actual manager del autor e intérprete de éxitos como "Quien se ha tomado todo el vino" y "Beso a Beso" confirmó la internación en la cuenta oficial del cuartetero.

"Tengo el deber de comunicarles a ustedes los seguidores que siempre están al lado de él y a los que les debemos todo, ya que soy la que lo cuida las 24 horas. Hoy Carlos se levantó con mucha fiebre y una respiración que no me gustaba y decidimos traerlo a un chequeo en el Instituto Modelo de Cardiología.

Muchas gracias por su preocupación. Juana", reza el escrito.

El cantante de 67 años tenía programado un baile el próximo sábado en el estadio del Centro, de la capital provincial, el cual en las últimas horas se evaluaba su eventual suspensión.

Entre sus primeras participaciones con las agrupaciones el Cuarteto Berna y el Cuarteto de Oro, y su extensa carrera como solista "La Mona" editó casi un centenar de discos, en los que se convirtió en uno de los pioneros en nacionalizar el estridente ritmo nacido en la provincia mediterránea.