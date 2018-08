La mejora continua, la receta para las empresas

Nuestra ciudad fue sede este miércoles del 4º Encuentro Regional de Mejora Continua en el que se realizaron charlas magistrales, presentación de casos de implementación de procesos de mejora en industrias y un debate final a modo de cierre de esta jornada que se llevó a cabo en el Auditorio del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González". El Encuentro Sameco que busca profundizar sobre los desafíos de la mejora continua tuvo una muy buena concurrencia, donde asistieron unas 140 personas.

Respecto a las charlas magistrales, estuvo presente el titular de la Fundación Kaizen de Chile, Ing. José Miguel Santana, quien abordó un conjunto de "ideas y reflexiones para la implementación de la mejora continua" y del director Académico del Posgrado en Gestión de la Mejora Continua de la Universidad Nacional General Sarmiento, Ing. Héctor Formento, quien disertó sobre "factores que facilitan o impiden la gestión de la excelencia".

Sobre los casos, el programa contempla los procesos que se llevaron adelante en las empresas Basso S.A., Elevadores Neumáticos S.A., Amfestram (mutual) y ZMuebles.

A diferencia del año anterior, este año hubo un único auditorio para que todas las personas puedan escuchar todas las charlas y todas las presentaciones de las empresas. En esta jornada se desarrollaron dos charlas magistrales y 4 presentaciones de empresas, variadas, para que todos puedan ver que la mejora continua se puede aplicar en diferentes tipo de empresas. La misma se cerró con un panel de preguntas a los magisters presentes para que los asistentes puedan sacar el mayor provecho posible. Vale mencionar que en las tres ediciones anteriores han dejado un material muy importante para las empresas que asisten a este tipo de encuentro.



“IMPORTANTE Y RELEVANTE”

Precisamente, el disertante Santana tuvo contacto con la prensa rafaelina y opinó lo siguiente acerca de este tipo de eventos. “Esto es algo muy bueno que se da por cuarta vez, algo tan necesario para nuestra organización y nuestra sociedad. Estoy muy contento por estar en esta ciudad, donde fui muy bien recibido desde el domingo”. Acerca de la importancia que tiene para su país la mejora continua, sostuvo que “es algo muy importante y relevante. Es la forma en que cualquier organización, gubernamental o no, pueda ir avanzando en mejorar permanentemente a su producto o servicio. Eso es fundamental, los resultados propios de su empresa. La mejora continua, en definitiva, tiene que pasar a ser una forma de pensar, una forma de actuar. No es tan sólo un conjunto de técnicas o herramientas. Es una transformación cultural que ocurre en un grupo humano, y si lo llevamos a un ámbito más filosófico, estamos hechos para eso, la superación permanente de uno mismo. Eso lo hacemos día a día, pero la organización parece ser algo extraño”.

Posteriormente, al consultarlo sobre si existe ese compromiso por parte del sector privado de innovar y participar a menudo en estos programas, el trasandino respondió que “desde el sector privado y público, hay una diferencia. Hay un tema de los liderazgos, si los líderes están conduciendo hacia esa mejora continua. Y hoy en día hay muchas barreras. Yo diría más bien que hay una barrera tipo mental. Estamos muy dados a la innovación y al impacto rápido, pero no con una mirada de largo plazo. De manera que todos los días nos podemos levantar pensando que podemos hacer bien las cosas y las podemos hacer un poquito mejor que ayer. Y ahí hay un cambio desde la mentalidad. Al pensar distinto, entonces actúo en forma distinta. Para ello hay que estar convencido y tener liderazgo, y eso llevarlo a las organizaciones propiamente dichas”.

Por último, en relación a la fundación que lidera, habló de cómo se trabaja en este sentido y cuáles son los objetivos. “Hay mucha difusión con este tipo de actividades que son realmente maravillosas. Hay mucho que hacer aún y mucho por difundir. Desde el año 2008 en Chile me declaro un predicador, porque hay que difundir. Uno difunde el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, hacemos actividades, como estos encuentros, y también a través de otras organizaciones generamos programas de entrenamiento y capacitación. Estoy como director del diploma de excelencia operacional en la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocio y ya llevamos 8 versiones, donde también estamos transmitiendo esto en una forma más especial. De alguna forma se hace esta difusión para poder ir generando una comprensión de una mirada distinta en el ámbito de la gestión de organización”, concluyó Santana.