¿Cómo forma la “Crema” en Junín? Deportes 30 de agosto de 2018 Redacción Por Ferrero mejora del esguince de tobillo pero recién hoy se definirá si viaja o no. El que quedó prácticamente descartado es Emiliano Romero. El uruguayo ya podía reaparecer tras la suspensión pero tiene una molestia en la rodilla operada de meniscos. ¿Bottaniz podrá repetir el 11 que viene de ganarle a Quilmes?

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION EN DOS GRUPOS. / La "Crema" trabajó en el estadio. Los titulares, regenerativo y el resto fútbol en espacios reducidos. FOTO LA OPINION DIFERENCIADOS. / Ferrero, Romero y Zalazar se movieron a un costado del terreno de juego.

Atlético de Rafaela ajusta detalles para lo que será su segunda presentación en el torneo de la B Nacional este sábado en Junín frente a Sarmiento. La “Crema” viaja en la noche de hoy y ayer se entrenó por la mañana en el estadio Monumental.

Víctor Bottaniz mantiene una duda de cara al choque en el Eva Perón. Es en la defensa: Gianfranco Ferrero arrastra un fuerte esguince de tobillo, del encuentro del lunes ante Quilmes, y si bien el dolor fue disminuyendo y ya pudo trotar y realizar algunos trabajos con los kinesiólogos, aún persiste la inflamación. Hoy se lo probará y definirá si viaja esta noche o no.

El que se vuelve a perder un partido es Emiliano Romero. El uruguayo, que no pudo estar en el debut ya que debía cumplir con una fecha de suspensión, tiene una inflamación en su rodilla derecha y también hoy se definirá si viaja o no. En principios, no se lo arriesgará. Hay que recordar que el mediocampista fue operado de la ruptura del menisco externo a fines de julio, retornó a los 20 días para poder estar en el juego ante Lanús y ello le pasó factura.

Romero, empezó el entrenamiento de ayer con el resto de sus compañeros pero en la segunda parte trabajó de manera diferenciada junto a Ferrero y Nicolás Zalazar, este último con una contractura cervical.

Ante este panorama, si Ferrero hoy responde bien, todo hace suponer que el DT volverá a repetir la alineación titular que viene de derrotar 2-1 al “Cervecero”, aunque no habría que descartar que Lito tenga pensado realizar alguna variante teniendo en cuenta que lo mejor de la “Crema”, en el juego del lunes, se vio en el complemento.

¿El posible equipo? Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Ferrero; Enzo Copetti, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez y Ángelo Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.

El plantel profesional de Atlético retornará a los trabajos en la mañana de hoy donde Bottaniz realizará los primeros movimientos tácticos de cara al juego ante Sarmiento y definirá los que estarán viajando, por la noche, rumbo a Junín.



VALDAVIA A UNION

DE SUNCHALES

El rafaelino Matías Valdivia dejó Atlético de Rafaela para pasar a Unión de Sunchales, a préstamo por una temporada. El mediocampista mixto, de 21 años, se convirtió en el undécimo refuerzo del equipo conducido por Adrián Tosetto y que se prepara para el próximo torneo Federal A.

Valdivia debutó en la “Crema” en el pasado torneo de la B Nacional, ingresando los últimos minutos del encuentro ante Estudiantes de San Luis, con victoria de Atlético por 2 a 0.