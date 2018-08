Inferiores: un nuevo capítulo del oficial Deportes 30 de agosto de 2018 Por Martin Ferrero Primera B. Se jugó la fecha 17 y son siete los equipos que se reparten los primeros lugares en las dos zonas. Moreno saca algo de ventaja en la Norte y Atlético María Juana en la Sur.

FOTO FACEBOOK EN HUMBERTO. / Argentino recibió la visita del Deportivo Bella Italia.

El torneo oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina tiene 22 fechas y el último sábado se disputó el capítulo 17. Falta poco.

A continuación, todo lo ocurrido, los goles y lo que se le viene a cada elenco. La Hidráulica, por la Sur y Roca, por la Norte, fueron los que tuvieron fecha libre.



ZONA SUR

Sexta División: Zenón Pereyra 1 (Santos Maffini) - Libertad 1 (Darien Vega), Atlético (MJ) 1 (Marcos Palacios) - Josefina 0, Santa Clara 2 (Fernando Paez y Alejandro Ayala) - Florida 1 (Angel Mandelli), San Martín 1 (Brian Pineda) - Talleres (MJ) 3 (Facundo Perea, Alejandro Flores y Ticiano Moreno), Bochazo 1 (Federico Godoy) - Esmeralda 1 (Rodolfo Flores).



Séptima División: Zenón Pereyra 1 (Tomás Areco) - Libertad 0, Atlético (MJ)0 - Josefina 1 (Alexis Mansilla), Santa Clara 0 - Florida de Clucellas 0, San Martín 1 (Juan Banchio) - Talleres (MJ) 4 (Ticiano Moreno x 2, Facundo Perea y Valentín Flores), Bochazo 1 (Pablo Zapata) - Esmeralda 2 (Matías Juárez y Lautaro Bruno).



Octava División: Atlético María Juana 2 (Ulises Cattani x 2) - Deportivo Josefina 0, Sportivo Santa Clara 0 - Florida de Clucellas 2 (Alexis Lencina y Hernán Martínez), San Martín de Angélica 0 - Talleres de María Juana 1 (Genaro Zapata), Bochófilo Bochazo 1 (Matías Eggel) - Atlético Esmeralda 1 (Facundo Fernández). A Zenón Pereyra le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas



Novena División: Zenón Pereyra 5 (Benjamín Leonarduzzi x 2, Santino Cabrera, Mariano Schalbetter y lucas Bossio) - Libertad 0, Atlético (MJ) 3 (Ramiro Jaime x 3) - Josefina 0, Santa Clara 0 - Florida de Clucellas 0, San Martín 2 (Luca Bortolan y Junior Schmithalter) - Talleres (MJ) 1 (Máximo Godoy), A Bochazo le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda.



Novena Especial: Atlético María Juana 0 – Deportivo Josefina 0.



Próxima fecha (18ª): Talleres de María Juana vs. Bochófilo Bochazo, Florida de Clucellas vs. San Martín de Angélica, Deportivo Josefina vs. Sportivo Santa Clara, Libertad Estación Clucellas vs. Atlético María Juana, La Hidráulica vs. Zenón Pereyra. Libre: Atlético Esmeralda.



ZONA NORTE

Sexta División: Humberto 1 (Abel Chiappero) - Bella Italia 0, Moreno 1 (Yerson Condori Guzmán) - Aldao 2 (Alejandro Espindola x 2), Vila 2 (Axel Noriega x 2) - Tacural 0, Unidad Sancristobalense 0 - Ataliva 4 (Alexis Tenorio, Lucas Ruiz, Agustín Piacenza y Lautaro Ricarte), Tiro Federal 5 (Alexander Fernández x 2, Alan Fernández y Hernán Fernández x 2) - Ramona 2 (Tomás Panero y Facundo Eberhardt).



Séptima División: Humberto 3 (Ulises Duarte x 2 y Adrián Díaz) - Bella Italia 2 (Nahuel Gomez y Gaspar Fassi), Moreno 0 - Aldao 0, Vila - Deportivo Tacural, Unidad Sancristobalense 2 (Brian Duarte y Daniel Guzmán) - Ataliva 0, Tiro Federal 1 (Rodrigo Boos) - Ramona 2 (Santino Arce y Gabriel Battaglino). A Vila le dieron los puntos ya que Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Humberto 1 (Marcos Quiroga) - Deportivo Bella Italia 1 (Lucas Díaz), Moreno 3 (Fernando Turquetti, Nahuel Bett y Benjamín Castillo Molina) - Aldao 0, Vila 3 (Adrián Ramallo x 2 y Juan Eliscanse) - Tacural 1 (Lautaro Tinivella), Unidad Sancristobalense 4 (Ezequiel Torres x 2, Juan Barberis y Lucas Paiva) - Ataliva 1 (Sebastián Sereno), Tiro Federal 1 (Valentín Cerrudo) - Ramona 1 (Leandro Sandrone).



Novena División: Humberto 4 (Santiago Ercole, Stefano Mezzadri y Joaquín Trutali x 2) - Bella Italia 0, Moreno 3 (Gino Rovedatti, Franco Yacob y Alvaro Farías) - Aldao 0, Vila 1 (Lucas Cront) - Tacural 1 (Julián Suárez), Unidad Sancristobalense 0 - Ataliva 3 (Juan Trossero x 2 y Thiago Yaffei), Tiro Federal 2 (Agustín Farías y Luciano Villarruel) - Ramona 0.



Próxima fecha (18ª): Independiente Ataliva vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Deportivo Tacural vs. Unidad Sancristobalense, Deportivo Aldao vs. Argentino Vila, Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann, Sportivo Roca vs. Argentino de Humberto. Libre: Deportivo Ramona.