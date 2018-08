Bonadio citó nuevamente a indagatoria a Cristina Nacionales 30 de agosto de 2018 Redacción Por En la causa por los cuadernos de la corrupción, la ex presidenta deberá declarar el lunes ante el magistrado.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio citó ayer para ampliar su declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner para el próximo 3 de septiembre, al tiempo que convocó por primera vez a Enrique "Wado" de Pedro, José Ottavis y el empresario Sergio Szpolski. Fuentes judiciales informaron que el magistrado dispuso convocar nuevamente a la ex mandataria a indagatoria en la causa de los cuadernos con datos de supuestas coimas de la obra pública que detalló el chofer Oscar Centeno.

Bonadio decidió llamar otra vez a la senadora nacional porque amplió el período temporal investigado desde el 2003 al 2015, ya que al principio lo había fijado en el año 2008. Además, el juez dispuso crear otras tres causas: una vinculada con obra pública, otra con el transporte y la última de energía.

Se trata de las distintas razones que los empresarios alegaron como justificación para pagar sobornos a distintos ex funcionarios. En su indagatoria, Luis Betnaza, del grupo Techint, dijo que pagó para que el Gobierno argentino intercediera en Venezuela para acceder a una indemnización que ese país les había prometido por estatizar la firma Sidor.

Otros empresarios como Gabriel Romero reconocieron que pagaron sobornos por el subsidio en el tren Urquiza, mientras que la mayoría admitió que se hacían pagos indebidos para repartir las obras públicas cedidas por el Estado Nacional.

Para el 3 de septiembre fueron citados Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Pero el listado de nuevos convocados se inicia mañana con Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López y José María Olazagasti, este último secretario de De Vido.

También fueron citados el empresario Sergio Szpolski, los diputados Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque y el dirigente del PJ bonaerense José Ottavis. Según el juez, el sistema de recaudación ilegal en el Ministerio de Planificación Federal se mantuvo entre 2003 y 2015, y por eso decidió crear tres nuevos expedientes para "profundizar la investigación a los fines de no entorpecer la presente causa y para una pronta administración de Justicia".



RECHAZARON

EXCARCELACIONES

La Cámara Federal rechazó las excarcelaciones de José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido, y de los empresarios Raúl Vertúa, Francisco Valenti y Gerardo Ferreyra, en el marco de la causa por el pago de sobornos que denunció el chofer Oscar Centeno.

Fuentes judiciales informaron que la Sala I desestimó los pedidos de libertad del ex funcionario y los empresarios.

Valenti es de Industria Pescarmona; Gerardo Ferreyra del Grupo Electroingenieria; y Vertúa de la firma que lleva su nombre. Las exarcelaciones habían sido rechazadas en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio, pero las defensas apelaron y por eso intervino la Cámara Federal.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun evaluaron que existen riesgos procesales en caso de dejarlos en libertad y por eso dispuso que sigan detenidos, todos ellos, en el penal de Marcos Paz. De este grupo, Valenti negocia convertirse en imputado colaborador, esto es "arrepentido", ya que declaró durante los dos últimos días y así lo solicitó al fiscal Carlos Stornelli.