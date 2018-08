Las CTA marcharán hacia Plaza de Mayo Nacionales 30 de agosto de 2018 Redacción Por Será el 24 de septiembre cuando inicien un paro de 36 horas.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli realizarán un paro de 36 horas a partir del lunes 24 de septiembre y que continuará durante todo el día siguiente en coincidencia con la medida de fuerza de la CGT, e incluirá una movilización a Plaza de Mayo.

A esta medida de fuerza adherirá el sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, que esta semana anunció su salida del Consejo Directivo de la CGT por no adoptar una postura más dura hacia el Gobierno y por no poner en marcha un proceso de elecciones para suceder al triunvirato.

"Haremos un paro de 36 horas el lunes 24 de septiembre con una movilización a Plaza de Mayo. Va a ser un paro activo en el primer tramo y después vamos a desarrollar en consonancia con el resto del movimiento obrero la continuidad del paro", sostuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

La medida de fuerza de las CTA, anunciada minutos después de la de la CGT, se iniciará el lunes 24 a las 12:00 del mediodía, cuando realizarán la marcha a Plaza de Mayo, y continuará durante todo el martes 25.

En conferencia de prensa en la sede de su central en el barrio de San Telmo, el también diputado nacional indicó que "el plan de acción se desarrollará a lo largo de septiembre".

"Vamos a estar movilizados, parando, en pie de lucha junto a los trabajadores que resisten los despidos y este plan sistemático de hambre. Vamos a estar movilizados frente al Congreso para cuando se trate el Presupuesto, que es el Presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que es la profundización del ajuste, del recorte, del hambre", agregó Yasky.

Por su parte, Micheli sostuvo que "en buena hora el triunvirato anunció la medida de fuerza" de la CGT, pero señaló que las CTA creen que "el paro tiene que estar acompañado con una movilización en las calles".

"Hoy nos enteramos que el Presidente pidió un nuevo adelanto de un préstamo al FMI que va a llevar más pobreza y más exclusión al pueblo argentino", agregó.

En la previa a esta conferencia de prensa de las CTA se había anunciado que iba a participar el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, pero al final no asistió aunque sí estuvo una delegación de sus sindicato, que se alejó de la CGT y va a profundizar su unidad en la acción con las centrales de Yasky y Micheli.