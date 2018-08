“Va a quedar con mucho menos litros, pero se va a mantener”, manifestó y señaló que en los próximos días habrá más novedades.

Pasaron cuatro meses de la oferta de U$S 400 millones acercada por el grupo Adecoagro para quedarse con el 90% de la empresa SanCor mediante la creación de una sociedad anónima.

La profunda crisis que sufre la empresa desde hace ya varios años continúa y su último capítulo fue la decisión de la cooperativa de dejar de producir y vender leche (tanto entera como descremada) en sachet.

Pero, el ministro de Obras Públicas y ex secretario de Lechería, Pedro Morini, estuvo de invitado al programa Rueda de Prensa y anticipó que habrá novedades en el futuro de la empresa láctea.

“Sancor va a seguir siendo cooperativa. Va a quedar con mucho menos litros, pero se va a mantener”, manifestó, dejando en claro que no podía dar más detalles.



VIENE CON PROBLEMAS

“Yo no hablaría de un desguace de SanCor hace 15 años que viene con problemas. Cada robot que reemplazaba varios operarios, no significaba despidos. Se magnificó tanto la estructura que por posiciones duras de gremios, dirigentes hacen que sea tan difícil sostenerla. Plantas como Centeno, se reconvirtieron y pusieron en marcha siendo abastece con productos que llevan la misma marca, SanCor”, sostuvo el ministro, en declaraciones a radioeme.com.

Por otro lado, Morini dijo que "hoy hay muchos menos socios, la producción no es la misma. Morteros, San Guillermo, Sunchales son plantas importantes. SanCor tiene muchos activos inmobiliarios en muchas ciudades, que si las vendiera, sería una salida para pagar las deudas. Una marca sola de la Cooperativa vale 40 millones de dólares, y tiene varias, además de la propia. Hoy el problema es de la lechería, no solo de la empresa en sí", dijo.