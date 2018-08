Con algunas cosas, no

Por Adrián Gerbaudo (redacción LA OPINION). - Nadie se puede asustar porque un partido político quiera ganar una elección. Ni que genere hechos políticos previo al sufragio para lograr convencer a la gente de que su propuesta es la mejor. Pero, hay cosas con las cuales no se debe jugar. La comida de la gente, enterrar a un familiar, o sacar la materia fecal de una vivienda son claros ejemplos.

La readecuación de partidas es un viejo punto de discusión entre oposición y oficialismo. Figuraba antes en el artículo 5º del Presupuesto, ahora es el 6º. Hubo años con más controles, años con menos controles. Lo que nunca hubo fue un impedimento para administrar.

Está claro que el país que se pensaba hace un año no es el que nos encontramos hoy. La idea de darle un 20% de movilidad al DEM era para que tenga un margen superior a la inflación prevista (12%-15% a finales del año pasado). Pero no se puede seguir con esas reglas en esta crisis. ¿Esto significa eliminar los controles? Para nada: deberían ajustarse a los tiempos actuales, con una inflación proyectada del 35%.

Más allá de esto, el DEM debe mejorar el sistema de información al Concejo: la ejecución presupuestaria no puede tener tres meses de atraso. En especial, cuando hace años que se viene reclamando esto en cada oportunidad que se trata el presupuesto. Sino, esta discusión seguirá semanalmente. Y la gente sigue sin la necesaria ayuda.