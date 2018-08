Del Potro y Guido Pella están en tercera ronda

(LA OPINION en el US Open). Los dos en forma contundente. El N° 3 del mundo por 6-3, 6-1 y 7-6 (4) a D. Kudla (USA) y su próximo rival será el español Fernando Verdasco, que le ganó un partido sensacional, en 4 sets, al escocés Andy Murray. Por su parte Pella le ganó a Paolo Lorenzi (ITA) 7-5, 6-0 y 6-2, su rival saldrá del ganador entre J. Sock (USA) y N. Basilashvili (GEO).

Del Potro superó a Kudla en sets corridos. Fue una actuación sólida y convincente de la torre de Tandil. En los dos primeros sets fue un claro dominador del juego con un saque efectivo, con su drive potente y lucidez a la hora de elegir el mejor golpe. El tercero parecía que se encaminaba a la victoria sin contratiempos, pero bajó un poco su intensidad, falló en algunos tiros, la ubicación y el estadounidense, no teniendo nada que perder echó el resto y lo llevó a jugar un tie break.

En la muerte súbita Delpo tuvo seis match point. Pensando en lo que viene, haber ganado en tres sets es bueno para cuidar su físico. El calor (superó los 35°) la humedad ambiente es un tema que no se puede soslayar.

Del Potro jugó ayer en el tercer turno del Louis Amstrong, eso le posibilitó no tener que jugar con el sol en la cabeza, lo salvaron las paredes, si con calor ambiente.

Guido Pella ganó su partido con mucha autoridad, estuvo abajo en marcador en el primer set, se pudo sobreponer, mucho aliento argentino, lo hizo suyo y a partir de ahí fue un claro dominador hasta el final.

Apoyo argentino: a Juan Martín Del Potro le gusta jugar en Nueva York, es como estar en su casa. Mucho aliento de sus compatriotas, la comunidad latina y el neoyorquino que lo tiene entre sus preferidos, ayer no fue la excepción, a pesar que su rival era local. El “pegue Delpo pegue” y “Delpo ..Delpo” fueron los cánticos que más se escucharon durante el partido.

Stan Wawrinka también pasó de ronda: el suizo jugó el partido inaugural, en pleno mediodía, abriendo el juego en el Arthur Ashe. Para sorpresa de muchos, ayer la organización, lo hizo jugar otra vez a las 11 de la mañana en el Granstand, bajo un sol abrasador y una temperatura para el “infarto”, tuvo que trabajar más de la cuenta para ganarle al Francés Humbert en cuatro sets, 7-6(5) 4-6 6-3 y 7-5.

Juega lindo el ganador aquí en el 2016, se lo ve totalmente recuperado de su lesión que lo alejó de las canchas y del ranking, tiene todos los golpes y un revés exquisito, para enmarcarlo y ponerlo en la pared o para filmarlo y enseñarles a los chicos como se golpea un bola de revés. Su rival en la próxima ronda será Milos Raonic, otro que quiere volver a los primeros planos y que ayer le ganó sin problemas al francés Gil Simón. En la previa, partidazo.

Párrafo especial para Andy Murray-Fernando Verdasco: ganó el español en 4 sets (7-5 2-6 6-4 y 6-4), fue un partido colosal, de dos gladiadores en la cancha, tuvo varias pelotas de partido el madrileño, pero siempre aparecía una genialidad o el nunca claudicar de Andy Murray, que evidentemente le falta para llegar a su mejor nivel físico y tenístico, si hasta parece que renguea cuando camina, pero el talento nunca se va, está ahí y quiere volver. El aplauso del final de la gente en el Arthur Ashe, así lo testificaron.