River goleó y se metió en cuartos Con un claro 3 a 0 como local ante Racing, será el rival de Independiente

FOTO NA EL PRIMERO./ Enzo Pérez, Borré, Pratto y Palacios festejan el gol del Oso.

River fue inteligente y lapidario para golear anoche a Racing por 3 a 0, luego de tanta polémica administrativa, y se clasificó para la siguiente ronda de la Copa Libertadores, en el partido disputado por los octavos de final. Los goles del conjunto "millonario" fueron convertidos por Lucas Pratto, a los 11 minutos, y Exequiel Palacios, a los 28, ambos en el primer tiempo, y en el complemento aumentó el colombiano Rafael Santos Borré, a los 35.

Racing terminó con nueve hombres por las expulsiones de Ricardo Centurión, a los 37, y Alexis Soto, a los 45, ambos en la segunda etapa, mientras que en River Enzo Pérez, también vio la tarjeta roja, a los 37 del mismo período, en un encontronazo con Centurión.

En cuartos de final River se medirá con Independiente, en una serie que se iniciará el 19 de septiembre en el estadio "Libertadores de América".

Cabe acotar que la Conmebol resolvió ayer no hacer lugar a la presentación de Racing por la presunta mala inclusión de Bruno Zuculini. Mediante una resolución del Tribunal de Disciplina, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano decidió no darle curso a la solicitud de la "Academia".

Racing había solicitado descalificar al millonario del certamen, pero la medida no prosperó. Según la resolución firmada por Eduardo Gross Brown, Cristóbal Valdés y Amarilis Belisario, el rechazo está basado en que la solicitud de "La Academia" fue de manera extemporánea, ya que los partidos se pueden protestar hasta 24 horas después de finalizados.