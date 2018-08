El Colegio de Abogados destacó la apertura del Juzgado Laboral

Como una suerte de obsequio por el Día del Abogado que se celebra hoy, la Quinta Circunscripción Judicial contará desde con un nuevo Juzgado Laboral para mejorar la respuesta a la creciente litigiosidad en el fuero del trabajo. "Es una muy buena noticia que este miércoles preste juramento el Dr. (Jorge) Piovano como juez Laboral de la Segunda Nominación y que a partir del lunes comience a estar operativo. De esta manera se oxigenará el único juzgado que funciona en los Tribunales locales que está a cargo del Dr. Lucas Marín", sostuvo el presidente del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, Dr. Enrique Soffietti en una entrevista con LA OPINION.

Será el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Dr. Rafael Gutiérrez, quien hoy visite Rafaela para presidir desde las 10, en el segundo piso de los Tribunales, el acto en el que jurará Piovano. Y después del mediodía el titular del máximo tribunal provincial viajará a San Cristóbal donde encabezará una ceremonia similar en la que tomará juramento a la Dra. Marisa Malvestiti como jueza de Familia en esa ciudad que también está bajo la órbita de la Quinta Circunscripción.

"Una de las prioridades del Colegio es bregar por la cobertura de cargos en el Poder Judicial, lo cual garantiza el acceso al derecho de Justicia de todos los ciudadanos y además permite un mejor desempeño de la actividad profesional de nuestros colegas matriculados. En este sentido, en todo el ámbito de la Circunscripción tenemos un panorama aceptable más aún considerando que este mismo Día del Abogado presta juramento el segundo juez Laboral de Rafaela y la nueva jueza de Familia de San Cristóbal", remarcó Soffietti, acompañado por el vicepresidente y la tesorera del Colegio. Dr. Matías Colón y Dra. Carla Bassani, respectivamente.

De todos modos siempre hay cosas por mejorar. "En las reuniones que periódicamente mantenemos con las autoridades de los otros colegios de Abogados de la Provincia se desprende que nuestra Circunscripción es la que menos necesidades tiene en materia de vacancias. De todos modos, debemos marcar que hay una gran vacancia en lo que son los juzgados comunitarios de las pequeñas causas", puntualizó Colón.

- ¿Cuál es la realidad del fuero laboral en Rafaela?

(Bassani) - Lo positivo es que se acortaron los tiempos de los expedientes que pasan a la instancia de fallo. Lo negativo es que los tiempos de audiencia no se llegaron a reducir debido a que la litigiosidad en el fuero laboral se mantiene muy elevada. Hay una imposibilidad material, hay una determinada cantidad de sumariantes que pueden tomar una cifra de audiencias y no más.

(Colón) - Este nuevo juzgado va a descomprimir en cierta medida la Justicia del fuero laboral de Rafaela, lo cual será un beneficio para todos. Es el resultado de una gestión conjunta que si bien inició el Colegio, luego fue generando adhesiones de distintas instituciones, la comunidad en general y encontró eco en los legisladores provinciales de esta región.

El Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial con sede en Rafaela y delegaciones en San Cristóbal, Ceres y Tostado -en esta ciudad aún resta habilitar una sede física- cuenta con más de 700 profesionales matriculados. "Estamos creciendo, nos fortalece como institución pero también implica un enorme desafío para brindar los servicios a todos los colegiados. Nuestro Colegio tiene una amplia jurisdicción territorial pues comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio", explicó Soffietti.

Asimismo, el titular del Colegio anticipó que "actualmente está en marcha no sólo la reforma del Código Procesal Civil que ya se elevó a la Legislatura para su tratamiento, sino que también se evalúa una reforma del mapa judicial mientras que crece la posibilidad de que los juzgados de Circuito se transformen en juzgados de Distrito, lo cual obligará a revisar cómo quedarán los juzgados comunitarios

Otro aspecto que puede impactar favorablemente los juzgados rafaelinos será la implementación del Juzgado de fuero pleno civil, comercial y laboral de Sunchales, que ya está creado. "El 20 por ciento de las causas que se tramitan en los juzgados de distrito de Rafaela se originan en Sunchales, por lo que si en el futuro se conforma el Distrito Sunchales, más allá de que está creado pero no constituido será una buena noticia para todos", subrayó Soffietti.





MANDATOS

La actual Comisión Directiva del Colegio de Abogados tiene mandato hasta el 30 de septiembre por lo que durante el próximo mes se habilitará el período de inscripción de listas. "Siempre es una buena oportunidad para todos los profesionales a participar en la institución. Destacó a Enrique y Matías como presidente y vicepresidente porque trabajan a favor del Colegio restando tiempo personal a sus familias. Lo realmente saludable es que hay un equipo de trabajo muy comprometido, con ganas de hacer cosas y de ocuparse", afirmó Bassani.

"Sin duda que la institución requiere tiempo. Pero lo hacemos porque nos gusta y porque contamos con el apoyo de nuestras familias. Este equipo siempre prioriza la búsqueda de consensos para la gestión institucional" agregó Colón mientras no se descarta que el Dr. Soffietti continúe por un período más al frente del Colegio que tiene su sede en calle Buenos Aires de Rafaela y cuenta con su Casa de Foro sobre Alvear.

"Nosotros siempre insistimos que este no es el Colegio de Abogados de Rafaela sino el de la 5º Circunscripción Judicial, es una institución de puertas abiertas con una fuerte vinculación con las entidades del medio, como las académicas y las judiciales", concluyó Soffietti.