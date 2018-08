Concejo: funcionarios reclaman la modificación de las partidas

Este martes, el jefe de Gabinete Marcos Corach y los secretarios de Gobierno y Ciudadanía Eduardo López, Hacienda y Finanzas Marcela Basano, Desarrollo Social Brenda Vimo, Prevención en Seguridad Delvis Bodoira y Obras Públicas Luis Ambort subieron al Concejo Municipal para debatir el tema de la modificación de partidas presupuestarias para distintas áreas del Municipio.

Luego de más de tres horas de reunión, Basano declaró: “Nos vamos hoy con acuerdos parciales, con algunas partidas puntuales que requerían celeridad en la respuesta. Otras que están en la misma situación no las hemos podido resolver. Vamos a traer la información adicional que hoy se nos ha pedido para poder contar con las partidas que restan lo antes posible”.

Desde el Ejecutivo municipal se explicó: “Hoy lo prioritario son las partidas para la Secretaría de Desarrollo Social y, específicamente para los comedores. Sin embargo, esta semana no creo que se resuelva. Debemos preparar información adicional que hoy nos solicitaron y, en esto hay distintos grados de urgencia”.

Las partidas sobre las que se trabajaron están destinadas a Desarrollo Social, compra directa de un vehículo destinado a la Guardia Urbana, cámaras y cubiertas de la Secretaría de Obras Públicas, alquileres de las Secretarías de Prevención en Seguridad y Gobierno y Ciudadanía, e inversiones administrativas del área de Hacienda.

En función de este acuerdo parcial, “la ordenanza se va a desglosar porque una parte se va a estar votando este jueves y la otra no”.

“Esas partidas son justamente las que más nos urge resolver, lo cual no quita que el resto se puede o no resolver en una segunda ordenanza”, agregó la funcionaria. Además, adelantó que ya están trabajando en la elaboración de otro proyecto de modificación de partidas y que “seguramente la semana que viene tendremos que estar incorporándolos porque se hace bastante complejo el accionar de la diaria”.



DEMANDA SOCIAL

La secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, comentó: “Hoy pude detallar muchas situaciones que cotidianamente se vive desde la Secretaría de Desarrollo Social y que solamente estando en la calle, acompañando y escuchando a la gente se pueden conocer”.

También habló de la realidad del área en la que se desempeña: “Es muy difícil sostener muchas situaciones que tienen que ver con salud, con necesidades básicas, alimentos y abrigo. Lo que uno está pidiendo no es para una persona, es para una Secretaría que destina los fondos a las necesidades básicas de cada uno de los rafaelinos que en este momento tienen situaciones de vulnerabilidad”.

Asimismo, señaló su sorpresa por “estar un mes dando vueltas con el tema de un presupuesto donde se planteó a nivel nacional y provincial, desde todos los ámbitos y todos los partidos, para el área de desarrollo social”.

“Me generó gran preocupación la falta de sensibilidad ante la problemática social que estamos atravesando. Quiero creer que se va a ir dando despacho pronto para darle respuesta a las necesidades de cada una de las familias”, aclaró Vimo.



DIGNIDAD A LA GENTE

Para ejemplificar lo expresado anteriormente, la Secretaria de Desarrollo Social dijo: “Diariamente recibo entre 40 y 50 mensajes de personas que están necesitando medicamentos. Cada uno de esos mensajes los corroboro personalmente o con un equipo de confianza para ver si realmente es una necesidad”.

Un caso emblemático que “me sucedió fue anoche (por anteanoche) cuando una chica me llamó desesperada. Tiene un tumor cerebral y una enfermedad endocrinólogica grave, quedó ciega de un ojo y tiene el certificado de discapacidad. No cuenta con ningún beneficio social registrado en el ANSeS y hace exactamente una semana la dieron de baja del PAMI. Quedó sin cobertura, necesitando 4.000 pesos para medicamentos,viajar a Buenos Aires y ser evaluada por especialistas”.

“Me parece totalmente inhumano seguir discutiendo cuestiones administrativas, mientras la gente está necesitando tantas cosas. Por eso planteo esto en el Concejo, para que tengan un panorama general de los que es la Secretaría de Desarrollo Social”, reflexionó.

Además, remarcó: “Este dinero es para darle dignidad a la gente que está necesitando y a todos los rafaelinos, y creo que esa es la función del Concejo como también lo es elevar los reclamos a los gobiernos provincial y nacional para que determinen partidas para nuestra ciudad, porque Rafaela está siendo excluida del Estado provincial y nacional. Solo los rafaelinos nos estamos sosteniendo con dinero de los rafaelinos”.

Otro de los planteos fue el dinero que destina el gobierno de la provincia para cada ración de comida que se brinda en los comedores no alcanza. “Nosotros recibimos subsidios por parte del Programa de Promoción Social Nutricional del Estado provincial. En marzo se realizó un aumento de la cantidad de dinero por ración, pero esto claramente no está alcanzando”, informó.

Como requisito básico se pedía que la persona no sea beneficiario de otro programa de asistencia, sin embargo, “la realidad es que la gente que ya recibe beneficios está necesitando esta asistencia. Hoy no escapa ninguna familia con un adulto mayor que haya perdido beneficios en el PAMI o que haya perdido beneficios en su pensión no contributiva”.

A esto le suma “el aumento de la nafta, los alquileres. A los adultos mayores ya no les alcanza su jubilación para cubrir sus necesidades básicas”.

“Nadie puede desconocer la realidad social de nuestro país y nadie puede desconocer que en nuestra ciudad estamos haciendo un gran trabajo de contención, pero si no se acompañan desde el poder legislativo con un apoyo al área social va a ser muy difícil. Sin dudas, quien no acompañe será responsable”, cerró Vimo.