Dólar sin freno: cerró por encima de los $ 32

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El dólar se disparó ayer por encima de los 32 pesos y marcó otro récord, con lo que acumuló en el año un alza de casi 70%, a pesar de que el Banco Central volvió a realizar subastas en un intento por contener el incremento del tipo de cambio.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana finalizó a $ 30,97 para la punta compradora y a $ 32,05 para la vendedora, lo cual representó un aumento de 51 centavos frente al día anterior. En el Banco Nación, el billete operó a $ 31,90, mientras que los precios más elevados fueron expuestos en los mostradores de Galicia e ICBC a $ 32,40 y 32,20, respectivamente.

El Banco Central concretó dos subastas en las cuales adjudicó US$ 100 millones en cada una. En la primera licitación, que fue realizada al mediodía, el monto ofrecido fue de US$ 300 millones y el adjudicado fue de US$ 100 millones. "El precio promedio de corte se ubicó en $ 31,2592, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 31,2130", indicó en un comunicado. La segunda subasta fue anunciada a minutos del cierre ante la fuerte demanda, al tiempo que logró moderar la suba del dólar, que llegó a $ 32,14 promedio a mitad del día.

En esa oportunidad, la autoridad monetaria también ofreció US$ 300 millones y, al igual que en la primera licitación, se adjudicaron US$ 100 millones. El organismo señaló que "el precio promedio de corte se ubicó en $ 31,4365, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 31,4000".

Se trató de la séptima rueda consecutiva con tendencia alcista del tipo de cambio ante una firme corriente compradora por cobertura a causa de la altura del mes, factores locales y ruidos externos. Este martes, el volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del lunes al llegar a US$ 790,693 millones. En el sector mayorista, la divisa subió 38 centavos, hasta $31,35. En lo que va del año, el dólar acumuló un incremento de 69,3 por ciento.