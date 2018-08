Emotivo festejo por 90 años de Nelly de Foglia

El domingo pasado Nelly Ghizzoni de Foglia festejó sus 90 años de vida, rodeada del afecto de unas 140 personas entres sus familiares y amistades (integrantes de la comisión vecinal del barrio 9 de Julio, del Club de Madres de la escuela Rivadavia, del Coro de la UMTE), en el salón parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, cantando la canción de la amistad. "Agradezco al Señor por haber cumplido 90 años y también al padre Miguel (Cerminato) porque fue intermediario con el Señor para este evento tan hermoso que me hicieron", expresó Nelly a un cronista de LA OPINION.

Es colaboradora de la parroquia Sagrado Corazón, ubicada en calle Magdalena de Lorenzi 540 (vive a la vuelta en Pellegrini 1153), desde que fue creada en 1961. "Soy la última de las integrantes de la primera comisión porque los demás del grupo fallecieron. He sido feliz trabajando para la Iglesia en comunidad con toda la gente que se fue conociendo y se fue formando una comunión de almas porque los fines de semana íbamos a cocinar empanadas y pasteles, éramos todas felices. Ahora la gente que trabajó para mi cumpleaños, que son otra generación, también son felices. No sé si soy merecedora de tanto", destacó.

Y agregó: "todos los sacerdotes han sido maravillosos que estuvieron en esta parroquia, me ayudaron a mí y a toda la gente, se preocuparon por unir a la gente, visitar a los enfermos, ayudar a los pobres. Después que perdí a mi hijo (Enrique Dino) me dediqué a ir a la Iglesia, abrí mi corazón a Jesús para que pueda entrar y así logré la fortaleza, la paz y la alegría, porque solo no podemos".

El párroco Cerminato contó a este diario que "fue una hermosa celebración, una sincera manifestación de amor mutuo agradecido por gran parte de la comunidad y suya. Lo vivió con inmensa alegría. Compartió un maravilloso y emotivo testimonio de fe y servicio expresado al comienzo del almuerzo".

Los "Amigos de la capilla Santa María Magdalena", templo que se encuentra en el predio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" y está siendo restaurado, le enviaron una carta de salutación para quien también es colaboradora: "Sabemos de su extraordinaria capacidad para brindarse a toda obra positiva de la comunidad y del trabajo que realizó sin retaceos toda vez que fue solicitado su apoyo".

Nelly nació el 19 de agosto de 1928 en Piquillín (Córdoba), después vivió en Sunchales y se radicó en Rafaela con su familia hace unos 80 años. Se había casado con Enrique Angel Foglia el 2 de abril de 1949, de cuyo matrimonio nacieron Enrique Dino (trabajó en Tribunales, condujo el programa "Para toda la gente" por LT28 y falleció el 9 de junio de 2005) y Eduardo (radicado en Río Ceballos, Córdoba, casado con Silvina Ahuad). Tiene 4 nietos: Gustavo, Sebastián, Sofía y Rafaela; y 3 bisnietos: Valentino, Agustina y Emilia.

Trabajó desde muy chica en distintos lugares por necesidades económicas de su familia, entre otros lugares en el Asilo de Ancianos y como enfermera. Participó en dos coros: en la UMTE y en el del Club Atlético, cursó un taller de Literatura en el Liceo Municipal Miguel Flores a cargo de Graciela Cantalejo de Kalbermatten.