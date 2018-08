Inaugurarán el Centro de Salud

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - El próximo lunes, 3 de septiembre, por fin se inaugurará el remodelado centro de salud de nuestra localidad.

La noticia la confirmó la Dra. Marcela Kloster, directora de salud del nodo Rafaela, quien estaba acompañada por la Dra. Vanesa Cipolatti y por la Enfermera Universitaria Vanina Ochat, quienes estaban organizando la mudanza que ya se empezó a poner en marcha hacia el nuevo edificio, donde atenderán la Dra. Romina Ferlini (de San Guillermo), reemplazante de la Dra. Ma. Victoria Sola de licencia por embarazo próxima dar a luz, el Dr. Cristian Delbino, odontólogo y esperemos que también continúe la Lic. Ma. José Nicola (de Suardi) apenas se regularice la deuda que tienen las autoridades con ella, quien estaba haciendo un trabajo excelente nunca antes hecho en nuestra localidad.-



Congratulación de Michlig



Charlando sobre distintos temas con el senador Felipe Michlig se refirió al deporte: "ver a tantos niños practicando activamente un deporte y verlos felices, nos indica en que tenemos que esmerarnos para fortalecer los buenos valores para que todo esto funcione y que el deporte sea un ámbito de recreación, contención y formación de tantos niños y jóvenes. Por eso mi compromiso es seguir apoyando siempre desde el lugar que me toque estar", luego dijo: "la Educación, es un derecho que el Estado debe garantizar, asegurándose a través de alternativas que se ajusten a los requerimientos y necesidades locales" estas declaraciones las hizo a esta corresponsalía de paso al ver a un grupo de chicos y chicas jugando a la pelota, con guardapolvos puestos, en un terreno de esta localidad.-



Ruta 69S



El ministro de infraestructura consultado sobre los avances de la ruta 69S ya en los tramos finales nos dijo "me das pie para comentarte que ya dentro de poco se seguirá con más obras respecto de esta ruta, muy pronto ya se abrirá el paso a nivel que dará continuidad a la obra Palacios - Bossi - 2 Rosas y La Legua - Suardi obra que se incluirá en el presupuesto 2019 y se hará con fondos del nuevo endeudamiento de la provincia.- El ministro también aprovechó la charla para recabar informes sobre el servicio de ómnibus Tostado - Rosario quien manifestó no tener buenos comentarios.