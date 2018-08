"Trabajamos con pasos firmes y constantes", dijo Marcelo Bocco

En reciente diálogo con Marcelo Bocco, titular de la Comuna de Presidente Roca, nos hizo saber que lo planteado en el momento de hacerse cargo del gobierno local, marcha a buen ritmo, alcanzando de a poco las metas fijadas.

En tal sentido hizo saber que "como eje de campaña teníamos agua potable a todo el pueblo, ya tenemos un barrio con el 20% de la red tendida, también teníamos el proyecto de ampliación del Rapi Pago, en poco tiempo más estará la oficina terminada, así los vecinos no tendrán que ir a otra población a pagar su impuesto.

"Tenemos una proyección de 12 cuadras de cordón cuneta y ripio, que se hará con los fondos de Obras Menores y contribución de mejoras.

"Como frutilla del postre hemos gestionado ante el intendente de Santa Fe, José Corral y el diputado Ernesto Sanz, una antena para comunicación telefónica, ya que en nuestro pueblo no tenemos señal, al respecto hemos conseguido una antena 4G que se instalará en breve y nos sacará del aislamiento, la Comuna aportará un terreno y recibirá un pago de alquiler por ese espacio".

"Eso es algo fundamental para poder trabajar".

"En la zona rural hemos concretado la construcción de 60 Km. de caminos con zanjeo y la proyección , de acá a fin de año son 50 km. más .

"Hemos enfocado mucho en la zona rural, el mayor contribuyente que tenemos proviene del campo y tenemos que defenderlo, con esto no quiero decir que dejaremos de atender el casco urbano, pero el servicio tiene que ser equiparado, tanto colonia como pueblo y Estación Roca".

"Seguimos trabajando, hemos adquirido una máquina niveladora nueva, comprada con plata genuina de la Comuna porque todavía no nos llegó Obras Menores, para que no aumente más la máquina la compramos con fondos genuinos, cuando nos llegue el aporte provincial lo restituiremos.

"El impuesto era 4 litros de gasoil por hectárea, lo hemos puesto en 5 litros pero hemos conseguido mejor precio en el combustible, hoy estamos pagando un peso menos el litro de gasoil, comprado en cantidad, se paga de contado.

"Así que estamos muy contentos, muy contentos con la gente, me da un apoyo incondicional, la vemos muy allegada, estamos en permanente contacto con el vecino.

Entre los proyectos a alcanzar puso especial énfasis en remarcar " el asfalto alrededor de la plaza, el acceso que está muy deteriorado, y enfrente del club tenemos un lote cedido, de un espacio verde que cedió el loteador, y la idea para 2019 es la concreción de una pileta comunal.

Prosiguió señalando "tratamos de hacer lo mejor en obras apostando a que los chicos no emigren, que estudien, se profesionalicen y que se queden en el pueblo. Tenemos la idea de hacer una escuela de oficios, que es muy interesante ya que sus egresados tendrán una salida laboral.

por otra parte adelantó una propuesta que tendrá como destinatarios los estudiantes de la población, remarcando que "estuve hablando con la maestra y le propuse una idea : implementar un premio para el curso que no se lleve materias, estamos charlándolo, no sé si lo lograremos, pero estimo que es interesante para estimular a que quienes no se llevan materias se avengan a colaborar con aquel que esté un poco rezagado, la Comuna está dispuesta a premiar a ese curso.

Estamos trabajando con pasos firmes y constantes y ponemos lo mejor para alcanzar los objetivos".