Actividades especiales

En el marco de las celebraciones de su trigésimo aniversario la Escuela de Música popular "22 de Noviembre" de nuestra ciudad tiene el agrado de invitar a la población a las siguientes actividades:



Curso-taller "El cuerpo en la escena"

Estará a cargo de la actriz y docente Marcela Bailetti. El mismo se llevará a cabo en las instalaciones de la institución ubicadas en Sgto Cabral 137. Tiene como objetivo el entrenamiento y la formación de músicos, estudiantes y docentes para la puesta en escena, el trabajo con el cuerpo y la palabra. El taller se dictará en dos encuentros distribuidos de la siguiente manera:

Primer encuentro: viernes 14 /9 de 18 a 20 hs y sábado 15/9 de 10 a 12.30 hs

Segundo encuentro: viernes 19/10 de 18 a 20 hs y sábado 20/10 de 10 a 12.30 hs

Tercer encuentro: en el mes de noviembre el taller cierra con una exposición de lo aprendido, pero la fecha es a definir entre los participantes.

Cupos limitados. Costo de la inscripción: Alumnos y socios: $ 100. No asociados: $ 200. Se entregarán certificados.



Ernesto Snajer. Taller + presentación de Libro “8 piezas para dúo de guitarras"

El objetivo de este encuentro, es generar ideas y puntos de partida para lograr formas de interpretación personales.

La actividad está dirigida a estudiantes de música y músicos profesionales.

A raíz de la edición “8 piezas para dúo de guitarras”, realizará una clínica / taller el día viernes 14 de septiembre a las 20.30 horas en las instalaciones de la escuela. El mismo combina un temario docente con la interpretación junto a los estudiantes de algunas de las obras del libro.

El encuentro van a estar dividido en dos partes.

En la primera, los temas serán:

• Entrenamientos: Rítmico, técnico, melódico y armónico.

• Lenguaje personal: Elementos que permitan trabajar el estilo.

• Improvisación en ritmos argentinos: Zambas y chacareras. Ejemplos.

• Equipamiento: Instrumentos, amplificadores, módulos MIDI, micrófonos, y todo asunto que tenga incidencia en la búsqueda del sonido. La segunda parte, estará dedicada a composición, arreglos e interpretación.

De una manera práctica, trabajarán con músicas de “8 piezas para dúo de guitarras” interpretando y analizando las composiciones.

Quienes tengan ganas de preparar alguna de las piezas son bienvenidos a hacerlo. (aclaración: nadie estará obligado a tocar si no lo desea).



ERNESTO SNAJER - Empezó en “Semblanza”, fue integrante de la banda de Lito Vitale durante cinco años; acompañante de Pedro Aznar en diversos proyectos; junto al danés Palle Windfedlt, fue producido y editado por Egberto Gismonti para Carmo/ECM; toca en un dúo junto a Tiki Cantero (ZABECA DÚO), y otro junto a Matías Arriazu (De dos argentinos). Guitarrista invitado de Calle 13, Fito Páez, Julieta Venegas, Alejandro Lerner, León Gieco, Víctor Heredia, Soledad, Patricia Sosa, Jacques Morelembaum, Jairo, Ariel Ramírez, entre otros. Fue productor musical de Liliana Herrero, Teresa Parodi.

Cupos limitados. Costo de la inscripción: Alumnos y socios: $ 200. No asociados: $ 300. Quienes asistan al curso tienen el beneficio del 50% de descuento en el concierto de teresa Parodi y Snajer organizado por el ciclo de Música Popular de Otras Voces.

Se entregarán certificados.



"Cancionero del terruño" Intercambio musical

"Cancionero del terruño" es un evento que tiene como esencia el intercambio artístico musical entre alumnos de Canto y Guitarra de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Recreo y los alumnos de Canto de la Escuela de Música Popular Nro 2062 "Veintidós de Noviembre" de Rafaela, interpretando a los autores y compositores de sus respectivas localidades. Para esta oportunidad se presentarán obras de Remo Pignoni y Andrés Schmets, las cuales tendrán lugar en la Casa de la Historia y la Cultura, en Recreo, el jueves 27 de septiembre a las 20 hs., como así también el viernes 28 de septiembre a las 20 hs. en la Biblioteca Sarmiento del Centro Empleados de Comercio de Rafaela. Cabe destacar esta posibilidad de identificación con las propias raíces culturales, y a la vez, el carácter de hermandad entre ciudades que este encuentro propicia, el cual será con entrada libre y gratuita. Casa de la Historia y la Cultura: J. R. Aldao 950, Recreo. Biblioteca Sarmiento: Güemes 144, Rafaela.





"Curso de sintetizadores" + Recital

Estará a cargo de Ernesto Romeo, músico, compositor y especialista en sintetizadores. Es reconocido internacionalmente por sus conocimientos en tecnología aplicada a la música y docente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Se dictará el día sábado 13 de octubre en las instalaciones de nuestra institución ubicadas en Sgto. Cabral 137 de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.

Cupos limitados. Costo de inscripción: $ 300. Se entregarán certificados.

Por la noche, el músico, nos deleitará con un recital , una sesión de improvisación que tendrá lugar en Faber Libros a la hora 21.00 hs.



Disfrutar cantando a cargo de Susana Valenti

Susana Valenti fue docente de canto en nuestra escuela. Su experiencia musical, se coloca en la intersección de géneros y estilos: integrante de conjuntos de “proyección folclórica”, prolongada participación coral y un diploma de Canto de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” de Rafaela.

Estudió canto con los Profesores: Elba Vera, Rosmarie Helf, Gabriela Maset, Mario Martínez, Luca Fonte y; desde 2013 hasta la fecha con la Doctora en Fonología y Cantante Graciela Mozzoni de Rosario.

El curso será dictado en las instalaciones de la escuela el día viernes 26/10 de 17 a 19 horas. Es eminentemente práctico. El enfoque del mismo es trabajar la voz como instrumento, buscando promover en el alumno su huella personal, su naturaleza; para lo cual pondremos al servicio la técnica vocal, trabajaremos la interpretación de la palabra, el contenido y significado de lo que se está cantando. Cada asistente aportará el texto de la canción que desee interpretar.

Cupos limitados. Costo de inscripción: $ 200. Alumnos y asociados: $ 100. Se entregarán certificados.

Duración: 2 a 3 hs, dependiendo de la cantidad de asistentes.

Más información al Tel.: 422596. Sgto. Cabral 137. Lunes a viernes de 17 a 21:30 hs.