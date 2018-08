Piovano jura como nuevo juez Laboral

El Dr. Rafael Gutiérrez tomará juramento hoy primero en Rafaela y luego en San Cristóbal a los flamantes jueces del fuero Laboral y de Familia con lo que se ponen en marcha dos nuevas dependencias judiciales. Desde las 10 de la mañana, el Dr. Gutiérrez tomará juramento al Dr. Jorge Piovano como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la segunda Nominación, para los Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela en el marco de una ceremonia que se llevará a cabo en la sala de audiencias del 2º piso de los Tribunales de calle Alvear.

Posteriormente, la comitiva judicial se trasladará a la ciudad de San Cristóbal, ya que desde las 12:30, Gutiérrez tomará juramento en el edificio de calle Saavedra 945 a la Dra. Marisa Malvestiti, quien se hará cargo del nuevo juzgado de Familia.

Cabe destacar que han confirmado su presencia a los juramentos citados, autoridades políticas, judiciales y de seguridad de la Provincia de Santa Fe.



TRIBUNALES DE RAFAELA

Con el juramento del Dr. Piovano, la ciudad de Rafaela contará con un nuevo Juzgado en lo Laboral, que comenzará su atención al público desde el próximo lunes, y que se suma al de Primera Nominación que está a cargo del Dr. Lucas Marín.

Su principal objetivo será la reducción del número de causas que tramitan en el actual Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Primera Nominación, el cual podrá readecuar sus circuitos de trabajo en consonancia con la nueva realidad que se le presenta, optimizando las variables de celeridad y eficacia del servicio.

Por otra parte, desde la Corte Suprema de la Provincia indicaron, en lo que refiere concretamente al inmueble se han llevado a cabo las adaptaciones necesarias para el funcionamiento del nuevo Juzgado en lo Laboral, a través de la optimización integral del mismo.

La refacción general también comprende la provisión de los servicios necesarios para funcionar adecuadamente con la impronta de las necesidades actuales, tales como la instalación independiente de telefonía con central propia, internos y fax, el cableado general de la red de datos, y la instalación eléctrica y lumínica.

Cabe destacar, que conjuntamente con estas tareas, se ha logrado concentrar en este inmueble a todos los órganos jurisdiccionales de primera instancia relativos al mundo del derecho privado.



INFORMATIZACION

Y ACCESO WEB

En relación a las herramientas tecnológicas, y con la intención de continuar con la permanente incorporación de las mismas al servicio de justicia, la nueva dependencia judicial comenzará a operar con el nuevo sistema informático de gestión SISFE. Dicho instrumento, permite digitalizar de manera completa el expediente judicial, brindando mayor agilidad e interconexión entre los distintos órganos judiciales, a la vez que perfecciona el sistema de auto consulta web, donde los usuarios pueden acceder a una copia íntegra del expediente, desde la comodidad de su estudio o desde cualquier acceso remoto que cuente con acceso a internet.



TRIBUNALES DE

SAN CRISTOBAL

Con el juramento de la Dra. Malvestiti, la localidad de San Cristóbal, contará -no sólo con un nuevo Juzgado-, sino además uno específico del fuero de familia que comenzará su atención al público a partir del día 3 de septiembre próximo.

La puesta en marcha de este nuevo órgano para el Distrito Judicial San Cristóbal, contribuirá -sin dudas- a acercar aún más el servicio de justicia a las localidades del norte santafesino. Uno de sus principales objetivos, es la reducción del número de causas que tramitan en los Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de esta ciudad y de la localidad de Ceres, lo que implicará en breve mayor celeridad y eficacia del servicio de justicia para las localidades.

Por otra parte, al contar con un fuero específico se dota de mayor especialización en el trámite de las causas de familia, las cuales requieren no sólo la solución del conflicto en particular, sino asimismo, la contención de las personas involucradas en los distintos procesos, hecho que se revela con nitidez en los cada vez más frecuentes casos de violencia familiar.

"Como corolario, estas realizaciones a las cuales se suman otras muchas en todo el ámbito geográfico de la Provincia, han sido llevadas adelante y concretadas por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, que ha invertido sus propios recursos económicos y humanos, como una clara demostración de los avances que se pueden lograr a través de la más eficiente administración de los mismos", se destacó oficialmente.