Para adolescentes y adultos con discapacidad

Desde A.R.C.E. se informó que la institución tiene tiene nueva casa situada en Dorrego 73 de nuestra ciudad .

El edificio está ubicado en Barrio Central Córdoba y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos que se mencionan a continuación Tel: 03492-502178, cel:15205861.

La actividad se desarrolla en dos turnos, mañana de 8 a 12 hs. y tarde de 13.30 a 17.30hs.

Mayores informes de la institución pueden conocerse por Facebook ARCE ARCE ARCE.

Esta abierta la inscripción a adolescentes desde los 12 años y adultos sin límite de edad. Trabajan con todas las obras sociales, y tienen planes accesibles para personas que no tengan obra social .

A.R.C.E. cuenta con profesionales especializados para todo tipo de discapacidades, desde médico, psicólogo, TO, psicopedagoga, Estimuladoras, Maestras Especiales, Orientadoras, y un cuerpo de talleristas.

Se dictan talleres de Música (Ejecución de instrumentos, canto, orquesta, lectura y escritura musical), Artes Plásticas, Teatro, Reciclado, Zumba, Pilates, Taekwondo, Taller literario, Taller psicológico, Taller TO, AVD, (Actividad de la vida diaria), se realizan salidas, viajes. Natación.

Abierta la inscripción todo el año.