Falleció una persona por el virus del H1N1

Una mujer de 39 años ingresó en un estado crítico al Hospital Jaime Ferré y tras varias horas de internación en terapia intensiva, perdió la vida. El motivo, según autoridades del propio nosocomio, es el Virus del H1N1.

Esta señora de 39 años, aparentemente de la ciudad de Ceres (algunos medios aseguran que era oriunda de Ambrosetti), presentaba un sobrepeso importante y por tal motivo tenía factores de riesgo claros, además de no estaba vacunada.

Parece que el virus del H1N1 está circulando en localidades cercanas a Rafaela, ya que aún no se detectó ningún caso en la ciudad, pero eso no quita que puedan aparecer.

En tanto, en las últimas horas se ha confirmado otro caso de una persona oriunda de la localidad de San Vicente, quién sigue en observación, según manifestó la infectóloga del nosocomio local "Dr. Jaime Ferré", Dra. Sandra Capello en Radio ADN de nuestra ciudad. "La vacuna sigue siendo una decisión personal, pero es la forma que tenemos de prevenir la Gripe A, también tenemos cómo tratarla. Muchas veces la respuesta al tratamiento no es la esperada por más que empecemos a atacarla de manera precoz", indicó la facultativa.

Recordemos que el tratamiento para que sea efectivo debe ser dentro de las primeras 72 horas, cuando ya pasan esas 72 horas, el tratamiento se realiza igual, pero ya no tiene el mismo efecto. Además destacó que "una gripe común sea tipo A o B puede terminar con una internación, o como ha sucedido en este caso particular, de encontrar la muerte. Las personas que tienen la posibilidad de tener una mala evolución del cuadro gripal están disponibles las vacunas antigripales y antineumocócicas en todos los vacunatorios y centros de salud de la ciudad y que deben acercarse a vacunarse", Dijo Capello.