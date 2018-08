Opinión de 2 ediles

Después de la reunión con los funcionarios municipales, un cronista de LA OPINION consultó a dos concejales de la oposición:

Al respecto, Lisandro Mársico dijo que "dejé en evidencia toda la mentira del Jefe de Gabinete (Marcos Corach) al decir que el Concejo ponía palos en la rueda porque queda probado y está documentado las demoras que tuvieron ellos en subir la información; nosotros no vamos a aprobar un cheque en blanco al Ejecutivo, por las demoras de los distintos pedidos que tuvimos en que incurrieron los secretarios de las áreas competentes. Luego entramos en el análisis de cada una de las partidas, ahí es más técnico, vamos a estar aprobándole algunas partidas más urgentes este jueves y otras de Desarrollo Social van a quedar a análisis porque quedan pendientes otros detalles".

Hugo Menossi señaló que "no vamos a votar absolutamente todo lo que nos piden, sí lo que es más urgente al llegar al límite de esas partidas: cubiertas, móvil de la GUR, alquiler de Gendarmería, porque hubo variaciones a lo que estaba previsto de junio a setiembre de 2017 cuando se presentó el presupuesto, ellos tomaron otras decisiones hacer 'Rafaela en acción' no estaba presupuestado. La diferencia más grande está en Desarrollo Social: el último estado de ejecución presupuestaria es del 31 de mayo 2018. En la partida que nos piden un aumento de $ 8.500.000 (la partida es de 14 millones) al 31 de mayo gastaron 5 millones, al día de hoy gastaron 10 millones, quedando usar 4 millones; se destina a los comedores, atmosféricos para los pozos negros, velatorios cuando no tienen para pagar. Tenemos que hacer números pero la decisión es desdoblar la ordenanza, que saquemos lo más urgente. Después nos juntaremos en octubre para coordinar y ver qué pasó".