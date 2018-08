David Depetris, refuerzo de Sarmiento

EL EX ATLETICO SE SUMO AL ELENCO DE JUNIN

Si había un sector a reforzar en Sarmiento era el ataque debido a que en el plantel profesional no abundan delanteros. Y sobre el cierre del libro de pases, la comisión directiva le dio en las últimas horas una buena noticia al entrenador sunchalense Iván Delfino, ya que en las últimas horas le confirmó el arribo del delantero de 29 años David Alberto Depetris, que se inició en Atlético Rafaela y los últimos pasos que registra en la Primera División del fútbol argentino son en Huracán y Olimpo de Bahía Blanca, reciente rival del Verde en la primera fecha de la B Nacional.

El atacante oriundo de San Jorge, Santa Fe, llega al club de nuestra ciudad proveniente de FC Spartak Trnava de Eslovaquia (tuvo dos pasos), país donde recibió la ciudadanía y disputó tres partidos con la selección nacional de fútbol. En tanto que en Eslovaquia registró la primera experiencia en el año 2007 cuando llegó al club FK AS Trenčín. Asimismo, jugó en el FC Omniworld de Países Bajos, en Çaykur Rizespor Kulübü de Turquía donde logró coronarse campeón (2013), en el SK Sigma Olomouc de República Checa , Morelia de México y los mencionados clubes argentinos.

Por otro lado, en su paso por el fútbol argentino vistiendo las camisetas de los conjuntos de Parque Patricios y la localidad bahiense, disputó un total de 21 partidos y convirtió 5 goles. Vale destacar que Depetris es el noveno refuerzo para Sarmiento para la actual temporada, ya que durante el receso se sumaron el arquero Facundo Daffonchio, los defensores Wilfredo Olivera (rafaelino proveniente de Atlético) y Julián Castillo, los mediocampistas Leonardo Villalba, Franco Leys y Nicolás Castro, el enganche Ariel Cólzera y el delantero Nicolás Orsini, estos últimos también con pasado en la Crema rafaelina.



HERMANO DEL ROLY

La particularidad de la llegada de David Depetris a Sarmiento es que es hermano de Rodrigo, quien también jugó en El Verde, precisamente dos temporada en la Primera División (2016 y 2017). Ambos surgieron futbolísticamente de Atlético Rafaela, aunque no coincidieron en un plantel ya que David debutó en el año 2005 y estuvo en La Crema hasta el 2007, mientras que Rodrigo saltó al plantel profesional en el 2009. En tanto que además de Rafaela, Sarmiento será el segundo donde los dos jugaron en algún momento de su carrera.



REGRESOS

Para dicho encuentro ante Atlético de Rafaela, Delfino podrá tener en consideración a Guillermo Farré y Ariel Cólzera, ya que cumplieron las respectivas suspensiones en la jornada anterior y podrán jugar en la segunda fecha del torneo. En la victoria ante Olimpo en Bahía Blanca, Sarmiento formó con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Sergio Quiroga y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini, quien con un golazo le dio el triunfo a los juninenses.