¿Quién sigue, River o Racing?

En medio de la polémica por el tema de Bruno Zuculini, quien no podrá jugar por una suspensión incumplida, River y Racing definirán esta noche cuál de los dos continuará en la Copa Libertadores, cuando se midan por los octavos de final. El partido comenzará a las 19:30 en el estadio "Antonio V. Liberti" con el arbitraje del ecuatoriano Mauro Díaz de Vivar y televisación de Fox Sports. La polémica del tema de Bruno Zuculini, mal incluido por River en el torneo ante un error de la Conmebol al no informarlo a tiempo, hizo que el partido de vuelta de la serie estuviera teñida de temas extra futbolísticos. En el partido de ida disputado hace tres semanas en Avellaneda, terminaron igualados sin goles, pero con el problema para River de no poder contar con Leonardo Ponzio, quien fue expulsado en el Cilindro.

En caso de terminar igualados sin goles, el partido se definirá con remates desde el punto del penal, aunque si empatan 1 a 1, o por más goles, -más allá de la victoria de algunos de los dos- el clasificado será la "Academia", ya que el gol de visitante vale doble.

Ante la ausencia de Leonardo Ponzio, por la expulsión, el reemplazante natural es Bruno Zuculini, pero tampoco podrá ser de la partida por que la Conmebol decidió suspenderlo con dos fechas. Por ese motivo Marcelo Gallardo apostará por un doble cinco diferente, casi seguro con Lucas Martínez Quarta y Enzo Pérez, y ante la lesión de Gonzalo "Pity" Martínez el lugar lo ocupará el colombiano Juan Fernando Quintero. La dupla atacante estará conformada por Ignacio Scocco, quien logró recuperarse a tiempo de una lesión, y Lucas Pratto, al que se le reclama por su falta de gol. Lo único que no se alteró en River, teniendo en cuenta el partido en Avellaneda, es la defensa, ya que Franco Armani estará en el arco, acompañado por Montiel, Maidana, Pinola y Casco.



SIN CAMBIOS

En tanto, el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet afrontará el partido revancha con los mismos once que estuvieron en la ida en Avellaneda, más allá de que el pasado fin de semana hubo jugadores de alto vuelo en la goleada 3-0 ante Patronato en Paraná, por la Superliga. La dupla atacante estará conformada por Lisandro López y Gustavo Bou, con Ricardo Centurión como enlace, y Matías Zaracho, quien mantiene su posición con respecto a la buena actuación de Guillermo "Pol" Fernández. En la contención y recuperación estarán Nery Domínguez y Neri Cardozo, y en esa elección Coudet dejará en el banco al chileno Marcelo Díaz. También ocupará un lugar entre los relevos el defensor rafaelino Alejandro Donatti, quien no está al ciento por ciento luego de haber sufrido una lesión hace alrededor de un mes. Estas son las probables formaciones:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta y Juan Quintero; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Alexis Soto; Nery Domínguez, Matías Zaracho, Neri Cardozo y Ricardo Centurión; Gustavo Bou y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.



¿MULTA PARA RIVER?

La Conmebol se expedirá recién después de la revancha sobre el pedido de Racing sobre la presunta mala inclusión de Bruno Zuculini, aunque el castigo para River será como mucho una multa económica. Según supo NA de varias fuentes vinculadas al caso, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano no hará caso al pedido para eliminar al "Millonario" de la Copa Libertadores y, en caso de existir una sanción, será económica. El departamento de legales de Racing contempla la posibilidad de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero lo hará una vez culminado el encuentro que se disputará este miércoles, en el estadio Monumental. Zuculini debía dos fechas de suspensión de su paso por Racing, en 2013, y disputó los siete encuentros de la Copa sin que sus rivales lo supieran y pidieran los puntos ni que la Conmebol actuara de oficio. Una vez que esta irregularidad saltó la semana pasada a través de la prensa, River dio a conocer que el 6 de febrero envió una nota al organismo solicitando que le informen si cinco futbolistas, entre ellos el propio Bruno, purgaba alguna sanción. A través de una nota de la Unidad Disciplinaria, Conmebol respondió que el único jugador suspendido era Ignacio Fernández, aunque aclaró que los clubes son los encargados de verificar que los futbolistas en cuestión cumplan sus castigos.