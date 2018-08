Schwartzman ganó el duelo de argentinos

(LA OPINION en el US Open 2018).- Buena victoria de Diego Schwartzman sobre Federico Delbonis. Fue 6-2, 7-6 (6) y 6-2, resultado que marca el presente de uno y otro en el circuito, a pesar que el partido fue parejo, con posibilidades de quiebre de parte de Delbonis, incluso tuvo tres sets point en el segundo set, que no pudo o supo aprovechar. Demasiado mortificante para el hombre de Azul, a partir de ahí todo se le hizo cuesta arriba, también necesitó la atención médica.

Leo Mayer, debut y despedida: El correntino abandonó cuando estaba abajo en el marcador. Perdió los dos primeros, se recuperó en el tercero pero se fue cuando estaba 1-2 en el cuarto. El sofocante calor y la humedad hicieron mella en el físico del hombre de Corrientes, pidió atención médica cuando promediaba el segundo set.

Cuando ganó el tercero parecía que se abría una puertita, pero no pudo ser, el año pasado había perdido con Rafael Nadal en una instancia superior.

También despedida de Facundo Bagnis: la parada no era fácil, el rival era Gael Monfils, gran jugador-atleta como pocos y tribunero mayor. El primer set fue parejo y para el francés en tie break, el segundo fue para el argentino 6-3 y cuando se podía pensar en una remontada, el hombre de Armstrong perdió 6-0 6-0, una linda forma de dilapidar un partido, excepto que hubiera habido un problema físico.

Candidatos: ganaron Djokovic, Cilic y Zverev, entre los candidatos al título. Hoy juegan Nadal (Arthur Ashe), Del Potro (Louis Armstrong) no antes de las 16 hs y Guido Pella, último turno del court 13. Al cierre de nuestra edición jugaba Roger Federer.

Récord de asistentes: en el año de su 50 aniversario, nada mejor que en su apertura (el lunes) clavar un récord de asistencia de 67.832 personas. Durante la sesión de día hubo un registro de 40.541, mientras que la asistencia a la sesión nocturna fue de 27.291, esto estableció el récord de una sola sesión de noche.

Calor, sol y humedad en el martes: Fue terrible para los jugadores, más aquellos que no jugaron en los tres estadio más importantes, el termómetro rozó los 37 grados, en la pista seguro algunos más. Esto afectó a a la mayoría, más a las mujeres, las cuales tuvieron la posibilidad de pedir tiempo extra de descanso en el partido.

Iván Lendl, un coloso del tenis: los más jóvenes no lo conocen, hoy saben de Federer, Nadal, Djocovic, Murray y lo que están asomando, por ejemplo Alexander Zverev (GER). Hoy tenía turno en una de las canchas de entrenamiento, mucha gente en las tribunas y bajo de ellas, claro que para los que tienen algunos años (tenemos) el alemán pasó a segundo plano. Muchos padres le explicaban a sus hijos quien era ese hombre con un poco de panza, remera azul, gorrita y gesto de malo, que le daba algunas indicaciones a su pupilo. Era ni más ni menos que Iván Lendl, de origen checo, nacionalizado estadounidense, gigante de este deporte, ganador de 10 Gran Slam, uno de los más grandes de todos los tiempos.