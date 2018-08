Toda la programación se disputará el domingo

No habrá adelantos en la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A, como así tampoco en la Primera B y C, motivo por el cual toda la programación liguista se jugará el día domingo, de acuerdo a lo confirmado anoche en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En la misma, quedó también definido que el trascendente partido entre Peñarol y Ferrocarril del Estado se disputará con público de las dos parcialidades. Cabe mencionar que el delegado de la entidad de Villa Rosas solicitó jugar solo con locales, teniendo en cuenta que en la primera rueda había sido de esa manera en Los Nogales. Pero en aquella oportunidad fue en el medio de los duelos de Copa Santa Fe que disputaron ambos equipos y debió jugarse de noche entre semana, siendo por motivos de seguridad que se había implementado no tener visitantes. En esta ocasión, al jugarse de día y con el aval de la policía, el pedido de Peñarol no tuvo sustento reglamentario.

Los demás cotejos, que también se disputarán desde las 15:30 en primera división serán: Argentino Quilmes vs. Ben Hur; Dep. Tacural vs. Florida de Clucellas; Dep. Ramona vs. Unión de Sunchales; Dep. Libertad vs. Argentino de Humberto; Brown de San Vicente vs. Sportivo Norte y 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela.

Durante la reunión se leyó una nota presentada por Mauricio Melano, médico, y jugador de Susana, que fuera agredido el pasado domingo por hinchas de Belgrano de San Antonio. Mencionó que en la cancha de San Antonio se vende alcohol, lo cual fue negado por el delegado de la institución.