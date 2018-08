Crece politización del conflicto universitario

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, descalificó ayer las medidas de fuerza llevadas a cabo por los docentes universitarios por estar impulsadas por una "alianza kirchnero-trotskista", mientras los gremios respondieron que al Gobierno le "preocupa" y le "duele" la huelga.

Los docentes universitarios llevaron adelante un paro durante toda la semana pasada en 57 universidades públicas de todo el país, mientras uno de los gremios, la CONADU histórica, aún mantiene el cese de actividades.

Finocchiaro se comprometió a discutir un nuevo aumento salarial con los docentes universitarios, superior al 15% ya ofrecido, ya que admitió, durante la reunión del lunes, que es poco. "Ahora tenemos un panorama mucho más claro y vamos a ofrecer lo que el Estado pueda pagar", consideró Finocchiaro, en declaraciones a radio La Red, mientras apuntó: "Hay una campaña de desinformación de la alianza ´kirchnero-trotskista´ para decir que el Gobierno desfinancia la universidad pública".

El jefe de la cartera educativa puntualizó que en 2016 el Presupuesto nacional para educación era de 51 mil millones de pesos, contra los 103 mil millones de pesos previstos para este año.

Junto a otros funcionarios del Ministerio, se reunieron este lunes con los gremios de docentes universitarios en el marco de la discusión por un nuevo encuentro paritario. En ese ámbito, el Gobierno propuso adelantar para septiembre la cuota del 4,2% de aumento salarial prevista para noviembre, y así llegar a un 15% de incremento anual.

Esa propuesta fue rechazada de inmediato por los sindicatos y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10:00. En ese escenario, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) Ileana Celotto, consideró que "es macartismo lo de Finocchiaro, igual que lo de Clarín. Está revelando que este Gobierno pretende aparecer como inmaculado, bien blanquito y no es así".



MACRI RECIBIO

A RECTORES

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a rectores de universidades públicas y, en medio del conflicto por la paritaria con los docentes de las casas de altos estudios, subrayó que "el techo del 15 por ciento ya no existe".

"El Presidente describió la situación de un país que está atravesando una tormenta económica y financiera importante, con el conjunto de los argentinos trabajando para que eso no se transforme en una crisis", sostuvo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional se refirió al conflicto por la paritaria con los docentes universitarios y admitió que "el número final del acuerdo obviamente no va a ser 15 por ciento, sino más".

A la vez, el titular de la cartera educativa anticipó que le ofrecerá a los gremios docentes universitarios "cláusula de revisión", aunque aclaró: "Tenemos que ser muy imaginativos junto con los gremios en asociarnos para dar por finalizada esta desavenencia salarial que tenemos y poner el mayor esfuerzo en este marco de restricciones que explicó el Presidente para poder hacer la mejor oferta salarial".

Finocchiaro destacó que del encuentro llevado a cabo en el Salón Eva Perón participaron rectores "de distintos signos políticos e ideológicos".