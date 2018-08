José López pidió su libertad en la causa por los bolsos

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ex secretario de Obras Públicas José López pidió ayer su excarcelación ante el Tribunal Federal Oral 1, que lo juzga por presunto enriquecimiento ilícito, luego de declarar como "arrepentido" en la causa de los cuadernos con supuestas coimas en la obra pública.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal que actualmente lo somete a juicio, y ahora los jueces tienen 24 horas para resolver si le dan curso o no a su pedido, tras requerir la opinión del fiscal Miguel Ángel Osorio. En el planteo, su defensora oficial, Pamela Biserier, recalcó que el ex funcionario declaró como "arrepentido" en la causa de los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno.

López está detenido desde junio de 2016, cuando la Policía Bonaerense lo encontró arrojando bolsos con casi nueve millones de dólares al interior de un convento de General Rodríguez. A partir de allí, se reactivó la denuncia que pesaba en su contra desde 2008 por enriquecimiento ilícito.

Días atrás, el ex secretario declaró ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos y allí se convirtió en imputado colaborador por la información que reveló sobre los sobornos que recibían funcionarios públicos durante el kirchnerismo a través del manejo de la obra pública.

Pero, según López, eso no está vinculado con el dinero que él llevó aquella madrugada al convento de General Rodríguez, y si bien se desconoce a quién se lo atribuyó, dijo que provenía de "la política".