La Provincia firmó convenios con instituciones de 3ª Edad

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia firmó días atrás, convenios con 116 instituciones del centro norte santafesino para la ejecución de programas, en coordinación con municipios, comunas y organizaciones sociales, de promoción y protección de los derechos de los adultos mayores.

En total, el gobierno provincial destinará 14 millones de pesos para la asistencia técnica y capacitación para programas de internación, comedores, recreación y formación de promotores gerontológicos.

Durante el acto, llevado a cabo en el salón Auditorio del Ministerio en la ciudad de Santa Fe, la secretaria de Integración Social, Alejandra Dupouy, destacó “la necesidad de incluir en las agendas de los gobiernos locales la mirada gerontológica, atendiendo a la ciudadanía envejeciente como sujetos de derechos y dignidad, además de actores sociales con un gran capital cultural”.

“La provincia de Santa Fe -continuó- es una de las provincias más envejecidas, junto con Córdoba y Mendoza en el territorio argentino, por lo que debemos ocuparnos y mantenernos en alerta, para que el crecimiento exponencial de

adultos mayores no nos encuentre desprevenidos en el futuro. Por una decisión del gobernador Lifschitz y el ministro Alvarez, hoy contamos con recursos económicos propios y programas financiados para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”, finalizó.

Por su parte, la directora provincial de Políticas de Adultos Mayores, María Eugenia Demiryi, indicó que “la firma de convenios no solo significa una transferencia de recursos importantes para llevar adelante la labor de las instituciones y hogares, las actividades recreativas y los comedores, sino que visualiza el compromiso y el trabajo conjunto que realizamos a diario, porque este tipo de acciones, solo es posible si asumimos el compromiso entre todos”.



CONVENIOS

Los convenios rubricados pertenecen a los Programas de Formación de Promotores Gerontológicos y de Recreación de los adultos y adultas mayores.

Además, contempla fondos específicos para la internación de adultos autoválidos y fragilizados y comedores comunitarios.

Las acciones relacionadas a la internación de adultas y adultos autoválidos y fragilizados y la asistencia alimentaria se instrumenta mediante la articulación con municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil, para la atención integral de los adultos.

También contempla asistencia sanitaria, gastos médicos, alojamiento y contención psicológica para mayores de 60 años, en estado de vulnerabilidad, autoválidos y semi dependientes leves que no perciben ingresos estables, ni jubilaciones o pensiones.



LOS PROGRAMAS

El programa de Formación de Cuidadores tiene por objeto capacitar para el cuidado domiciliario de adultas y adultos mayores, en el marco del desarrollo de un sistema progresivo de atención que acompañe el proceso de envejecimiento en sus hogares.

El curso tiene una duración de cuatro meses con instancias teórico-práctica y representa una salida laboral con competencia específica, sin costo alguno y con certificación oficial.

En tanto, el programa de Recreación tiene como eje central el acceso a la actividad física y recreación de las personas mayores, resignificando el espacio público como ámbito de participación social.