Juan Martín del Potro sin problemas a segunda ronda

(LA OPINION en el US Open 2018). - Nadal también a segunda ronda por abandono de David Ferrer.

Fue un choque con muchos condimentos, de mucha emoción. Se sabía que este era el último US OPEN de David Ferrer, está transitando sus últimos metros en el circuito. Son amigos desde siempre, jugaron y ganaron muchas Copa Davis, cuando fueron una dupla casi imbatible. Las cosas del destino, el sorteo los enfrentó en primera rueda, fue 6-3 en el primero para Rafa, con un set que fue un calco de tantos otros, fuerza, corazón y talento.







El segundo parecía que Ferrer quería complicarle a la noche a su amigo, estaba con un quiebre arriba cuando dijo abandono, antes había recibido asistencia médica en dos oportunidades. El abrazo del final, los sintetiza a ambos, dos caballeros del deporte todo, no solamente del tenis.

Este martes los argentinos que faltan, todos a la cancha.

Dos se enfrentan entre si, (no antes de las 14 hs.) Diego Schwartzman y Federico Delbonis, Leonardo Mayer vs. Laslo Djere y Facundo Bagnis vs. Gael Monfils

Hoy salen a escena el gran Federer y Djocovic.

Los dos en el Arthur Ashe, el serbio cerrando la jornada del día y el suizo comenzando la de la noche.

Seguramente los dos serán la figuras que todos aplaudirán dentro de un tiempo, uno tiene 22 años (Shapovalov) y el otro 18 (Auger-Alliasime), los dos canadienses.

Shapovalov es el 28 del mundo, Auger recién está dando los primeros pasos. Ganaron un set cada uno, con un tenis de alto vuelo, fresco y desenfadado, pero claro el moreno no esta acostumbrado a estas exigencias, se lo veía mareado, lo atendió una médica, tuvo que poner sus piernas arriba del banco, jugó hasta que pudo, "miró a su banco, se arrodilló y comenzó a llorar, en ese momento Shapovalov se levantó de su banco y fue al encuentro, ahí se dieron un abrazo estremecedor, que mereció el aplauso de todos y si faltaba, cuando el moreno se sentó en su banco, hasta ahí el bueno de Denis para contenerlo. Qué lindo que es así el deporte, son rivales en la cancha, pero amigos de la vida.