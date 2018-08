Debut y victoria para Atlético Deportes 28 de agosto de 2018 Por Martin Ferrero Con goles de Mauro Albertengo y Matías Quiroga de penal, ambos en el complemento, la “Crema” le dio vuelta el partido a Quilmes en el Monumental, en el estreno del torneo. El próximo sábado el equipo de Lito Bottaniz visitará a Sarmiento en Junín.

FOTO J. BARRERA CON EL PIE DERECHO. / La "Crema" tuvo un estreno victorioso. Le ganó 2-1 a Quilmes en el Monumental.

Anoche, en el Monumental de Alberdi, Atlético de Rafaela tuvo su debut en la temporada 2018/2019 de la B Nacional y lo hizo con un triunfazo por 2 a 1 ante Quilmes. La “Crema”, lejos de lucirse o de ser el equipo que sorprendió a propios y extraños hace algunos días cuando eliminó a Lanús por Copa Argentina, mostró rebeldía para revertir un marcador que se presentaba adverso y sacar adelante un partido chivísimo; típico en esta categoría.

Con goles de sus delanteros, Mauro Albertengo y Matías Quiroga (de penal), el equipo de Víctor Bottaniz comenzó ganando en casa y por eso la victoria aún se disfruta más. En las últimas temporadas, conseguir los tres puntos de local es tarea sumamente complicada para Atlético. Se disfruta el momento. Habrá tiempo para el análisis de cómo se llegó a la victoria.

Lo cierto es que la “Crema” no jugó para nada bien, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde prácticamente no generó riesgo en el arco rival y le costó mucho el manejo del balón. En la última de la primera parte el “Cervecero” se encontró con el gol tras una falla defensiva. Imbert, primero fabricó una falta que compró el árbitro Ejarque, y luego, de pelota parada, ejecutó el tiro libre que terminó conectado Marcelo Carrizo por el segundo palo para poner el 1-0 e irse al descanso.

En el complemento, Atlético demostró algo de rebeldía y lo dio vuelta. “Lito” Bottaniz, fiel a su estilo, arriesgo desde el banco, mandó a Martino a marcar punta por el sector izquierdo (cumplió una buen labor) y reacomodó el medio campo. Los ingresos de Diego Meza y el “Torito” Quiróz le hicieron bien. Gabriel Ramírez se encendió en el medio y el equipo tuvo algo más de juego. Pudo empatarlo por intermedio de Albertengo, en un balón que se desvió en su remate, luego de una jugada personal de Meza; y lo ganó con el penal que marcó el “Flaco” Quiroga, tras una grosera falta de Cardozo a Copetti dentro del área. Macagno sacó largo para Quiroga, que no llegó a conectar de cabeza pero el pique le favoreció al chaqueño que con su velocidad anticipó al defensor rival y ganó la falta. Luego lo defendió, se replegó y si bien el conjunto de Marcelo Fuentes fue en busca del empate y arrinconó al local, sin ideas claras, lo aguantó bien.

Fue un partido muy luchado donde Atlético marcó una pequeña diferencia y lo terminó ganando. Se rescata la muestra de carácter que tuvo en ese complemento para revertir una historia que se presentaba adversa en el marcador. Deberá mejorar, fue solo un primer paso.



Los resultados: Sábado 25/08: Nueva Chicago 2 (González y Sotelo) - Ferro 0, Arsenal 1 (García) - Gimnasia de Jujuy 1 (Contin), Villa Dálmine 3 (Jourdan y Protti x2) - Instituto 0, Los Andes 0 - Independiente Rivadavia 1 (Lucero), Agropecuario 2 (Tellechea y Parnisari) - Santamarina 1 (Prudencio). Domingo 26/08: Platense 0 - Mitre de Santiago del Estero 1 (Pablo Ruíz), Olimpo 0 - Sarmiento 1 (Nicolás Orsini), Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 - Brown de Adrogué 1 (Marcelo Lamas), Central Córdoba de Santiago del Estero 1 (Javier Rossi) - Deportivo Morón 1 (Román Martínez), Gimnasia de Mendoza 2 (Patricio Cucchi x2) - Temperley 1 (Lucas Wilchez). Ayer: Almagro 1 (Leonardo Acosta) - Chacarita 0.



Las formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Ramiro Macagno (cap.); 4-Lucas Blondel, 2-Abel Masuero, 6-Gastón Suso y 3-Gianfranco Ferrero (50m 16-Diego Meza); 8-Enzo Copetti (89m 13-Nicolás Zalazar), 7-Agustín Nadruz (63m 15-Lucas Quiróz), 5-Gabriel Ramírez y 10-Ángelo Martino; 11-Mauro Albertengo y 9-Matías Quiroga. Suplentes: 12- Nahuel Pezzini, 14- Pablo Gaitán, 17-Maximiliano Casa, 18-Enzo Bertero. DT: Víctor Bottaniz.



Quilmes: 1-Emanuel Bilbao; 4-Raúl Lozano, 2-Tomás López, 6-Nicolás Ortiz y 3-Marcelo Cardozo; 5-Augusto Max (77m 16-Cristian Zabala); 8-Tomás Blanco (67m 18-Sebastián Sosa), 7-Mauro Bellone, 10-Juan Imbert y 11-Matías Noble (63m 17-Justo Giani); y 9-Federico Anselmo. Suplentes: 12-Marcos Ledesma, 13-Rodrigo Mieres, 14-Braian Lluy, 15-Juan Larrea. DT: Marcelo Fuentes.



Gol en el primer tiempo: 44m Marcelo Cardozo (Q).

Goles en el segundo tiempo: 24m Mauro Albertengo (AR) y 74m de penal Matías Quiroga (AR).

Amarillas: Enzo Copetti, Diego Meza, Ramiro Macagno (AR); Matías Noble y Marcelo Cardozo (Q).



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Arbitro: Emanuel Ejarque.

Asistentes: Diego Martín – Nahuel Rassullo.

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.