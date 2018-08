El proyecto de expropiación ya se encuentra en la Legislatura Información General 28 de agosto de 2018 Redacción Por El intendente Castellano firmó ayer la ordenanza aprobada por el Concejo. Estuvo presente el senador Calvo, quien dio detalles del proyecto de ley presentado en la Cámara Alta de la Provincia.

FOTO MUNICIPIO EN LA INTENDENCIA./ Alcides Calvo, Luis Castellano, Carlos Maina y Daniel Galoppo.

El proyecto para la expropiación de los ex Almacenes Ripamonti cumplió este lunes todos los trámites locales previstos y a partir de ahora sólo restará esperar el tratamiento legislativo que reciba en la Legislatura, de cara a su aprobación definitiva.

El intendente Luis Castellano promulgó la ordenanza aprobada por el Concejo y el proyecto fue remitido al Poder Legislativo Provincial, donde se podrá avanzar en la discusión. En este sentido, el pasado viernes ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Senadores, a partir del cual comenzará a cumplirse el trámite correspondiente.

El autor del proyecto fue el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien se hizo presente ayer en el despacho del Intendente, para participar de la promulgación de la ordenanza y detallar los próximos pasos a seguir. También asistieron el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Carlos Maina, y el fiscal municipal, Daniel Galoppo.

“Es un paso más que damos, refrendando lo que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad, y en la búsqueda por obtener lo que es la apropiación definitiva de un inmueble que, a esta altura, debe quedar a cargo del Estado local y Provincial”, expresó Castellano.

El Intendente recordó todos los tiempos de espera que hubo y el “fracaso” de la propuesta privada, por lo que se mostró esperanzado de que en la Legislatura pueda ser tratado con cierto grado de agilidad. “Es un inmueble que no puede estar en el medio de la ciudad en ese estado de deterioro”, agregó.

Por su parte, el senador Alcides Calvo hizo mención a dos factores de importancia que se ponen en juego. Por un lado, lo que significa como edificio histórico para la ciudad y la región; y por el otro, la situación en que se encuentra, “que necesita una intervención de carácter urgente”.

Calvo explicó que el proyecto ya ha sido girado a la Comisión de Municipios y Comunas, que posteriormente irá a la comisión de Presupuesto y finalmente a la Comisión de Constitucionales, donde se determinará la legalidad del proyecto.

“Hemos tomado toda la documentación respaldatoria que nos permita darle el contenido que necesita un proyecto de ley de estas características. Esperamos que muy pronto pueda presentarse a la sesión para su aprobación”, manifestó.

“Se ha terminado una etapa y ahora comienza otra. Confiamos en que la Provincia mostrará el interés de seguir adelante con esta expropiación, con cargo para la Provincia, como lo está haciendo en varias intervenciones de otras ciudades como Santa Fe y Rosario”, puntualizó.



EL PROYECTO

DE LEY

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores de Santa Fe declara en su artículo 1º de interés público y sujeta a expropiación “las fracciones de terrenos ubicadas en la esquina sur este y con frente a calles Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Rafaela”.

En este sentido, sostiene que esta expropiación tiene por objeto “la preservación, recuperación, apuntalamiento, reparación y puesta en valor de la propiedad existente de los ex Almacenes “Ripamonti”, para constituirlo en un espacio multifuncional que deberá destinarse a fines recreativos, educativos y culturales de la ciudad”.

Además incluye un extenso listado de considerandos, donde entre otras cosas se destaca que el propietario del inmueble “incumplió con la totalidad de las exigencias que les fueran intimadas, no dando respuesta alguna, razón por la cual se le otorgó un último plazo perentorio e improrrogable de treinta días corridos”. Y que vencido ese plazo, “el bien continúa en igual estado sin que su propietario haya iniciado trabajo de conservación alguno”.

Finalmente recuerda que el lugar fue declarado Monumento Histórico Provincial, por lo cual constituye “uno de los pocos testimonios arquitectónicos que sobreviven desde los momentos fundacionales y que desde el punto de vista estético y formal de la edificación, guarda un armonioso equilibrio a partir del lenguaje común de una arquitectura italianizante que da unidad, tanto al sector destinado al uso comercial, como a las dependencias privadas y de la que se constituye en una valiosa expresión que trasciende el ámbito local”.