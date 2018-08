Vialidad y APSV ejecutan un estricto control de cargas en rutas santafesinas Locales 28 de agosto de 2018 Redacción Por Se despliegan operativos en toda la provincia para ejercer acciones de control de peso a los camiones. El exceso de carga no sólo reduce sensiblemente la vida útil de los pavimentos, sino que también atenta contra la seguridad vial, por la distancia de frenado.

FOTO SCS OPERATIVOS. Los controles buscan detectar el exceso de cargas en los camiones.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte y el Ministerio de Seguridad de la Provincia trabajan en conjunto para erradicar la problemática del exceso de carga de los transportes que circulan por las rutas santafesinas. Esta semana se pudieron ver los operativos en el kilómetro 141 de la Autopista Santa Fe - Rosario, donde ambos organismos controlaban el peso de los camiones que circulaban por “la espina dorsal de la producción”.

Al respecto, el administrador de Vialidad, Ing. Pablo Seghezzo, llamó a la “concientización de esta problemática de exceso de carga”, ya que “además de constituir un peligro para la seguridad vial, reduce sensiblemente la vida útil de los pavimentos".

“Por una decisión política del gobernador Miguel Lifschitz estamos llevando adelante un plan vial sin precedentes, con más de 15.000 millones invertidos para potenciar la red vial provincial”, contó Seghezzo y explicó: “La Provincia hace un gran esfuerzo en potenciar nuestras vías de comunicación, para llevar igualdad de oportunidades y desarrollo a todos los rincones de la provincia, y -consecuente con esto- estamos realizando estrictos controles de carga para preservar nuestras rutas”.

Por su parte, el director provincial de Seguridad Vial y Coordinación Interjurisdiccional, Gustavo Sella, contó: “La nueva Ley aprobada por la Legislatura le concede a la Agencia Provincial de Seguridad Vial la potestad de infraccionar el tránsito que circule con sobrepeso”, y explicó que los operativos se llevan adelante para “bregar por la seguridad vial”, porque “un camión no tiene el mismo frenado cuando tiene exceso de carga”.

"Estos operativos se hacen en simultáneo en toda la provincia", remarcó el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas y Seguridad Vial, Fernando Peverengo, y aseguró: "Pusimos a disposición gran parte de los recursos humanos de la Policía Vial para, por medio de este servicio, cuidar nuestras rutas y fortalecer la seguridad vial".

“Las obras que ejecutamos en nuestras rutas provinciales, tanto pavimentaciones nuevas como repavimentaciones, se diseñan para que brinden un buen servicio durante su vida útil. Para el cálculo, se utiliza el tránsito diario medio anual considerando que el mismo circula con las máximas cargas permitidas por la Ley (con un peso máximo por eje)”, explicó Pablo Seghezzo, y aportó un dato contundente: “Cuando los transportes de carga circulan con sobrepeso la vida útil de nuestras rutas se reduce de manera exponencial: Si el exceso de carga es del 50%, la vida útil de la ruta será cinco veces menor a lo proyectado”.

Asimismo, Peverengo remarcó que "los transportes de carga son los que poseen mayor índice de siniestralidad", y señaló que "el problema del exceso de peso en los camiones se debe a la maniobrabilidad".

La Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial conformaron patrullas de control que trabajan las 24 horas. Un caso paradigmático es el puesto permanente que está apostado en la localidad de Tostado, donde llega por rutas nacionales gran parte de la producción de Chaco, Santiago del Estero y del NOA, y confluyen en las rutas provinciales 2 y 17, lugar que lamentablemente registra los mayores excesos. “El desafío no es solo controlar el peso del transporte local, sino de todo aquello que ingresa a nuestra provincia", indicó Seghezzo.

También se ha empezado a hacer uso de tecnología de punta con la incorporación de balanzas dinámicas. Esto permite cuantificar la circulación de camiones y su peso, elementos de análisis para saber a dónde apuntar los operativos de carga.



CONTROLES A ACOPIOS

Los operativos se dividen en dos ejes; por un lado, las inspecciones de balanza en ruta. La tarea consiste en obtener el pesaje del camión con balanzas digitales móviles. Por otro lado, con los operativos de receptores de carga, donde la información de dichas balanzas privadas permite declarar el peso total del material transportado.

“Cambiamos el paradigma de los controles; veíamos que muchos camioneros se avisaban cuando veían un control sobre la ruta. Por ese motivo, ahora también auditamos directamente al receptor de carga”, contó el responsable de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo. Este tipo de controles consisten en inspeccionar a las empresas acopiadoras de cualquier tipo de mercadería (cereal, arena, piedra, chatarra, carbón), pidiéndoles los comprobantes (factura, remito, carta de porte, ticket de balanza) de todas las descargas que tuvieron desde el último control.

“Apoyados en la nueva Ley de Cargas, estamos totalmente decididos a lograr erradicar el exceso de peso en las transportes que circulan en la provincia de Santa Fe; es la única manera de dar sustentabilidad en el tiempo a este gran plan vial que nos ha encargado el gobernador Lifschitz", indicó Pablo Seghezzo. De esta manera, estas iniciativas no sólo beneficiarán a los santafesinos, sino también a gran parte de nuestro país, por la importancia de las vías de comunicación santafesinas.