El 71% de participantes tiene un buen rendimiento escolar Información General 28 de agosto de 2018 Redacción Por Los buenos resultados obtenidos remarcan la importancia del programa para favorecer el acceso y la permanencia de los chicos en el nivel secundario.

FOTO CP// BALANCE./ Se hace habitualmente antes de las vacaciones de invierno.

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, en recientes declaraciones recalcó que "si tomamos este número como referencia, queda claro que lo que se brinda desde el Programa es una permanencia con calidad: los chicos no sólo están en la escuela, sino que se mantienen aprendiendo a la par de todos sus compañeros".

Este es el noveno año consecutivo en el que la Municipalidad de Rafaela, a través de la secretaría de Educación, lleva adelante el Programa Bicentenario de Inclusión Educativa (PBIE), ampliando el radio de alcance, el número de participantes y el cuerpo de docentes comprometido con la tarea.

Como ocurre cada mitad de año, la coordinación del Programa realiza un balance de los resultados parciales hasta las vacaciones de invierno.

"Los resultados obtenidos este año, vienen a remarcar la importancia de este programa a la hora de acompañar y favorecer el acceso y la permanencia de los chicos en la educación secundaria, que desde hace más de 10 años es obligatoria para todos los argentinos. Pero además, que lo que se brinda es una permanencia con calidad: los chicos no sólo están en la escuela, sino que se mantienen aprendiendo a la par de todos sus compañeros", como adelantó la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.



Números alentadores

Durante el 2018, Inclusión Educativa se viene desarrollando en cuatro sectores diferentes: la Federación de Vecinales, la vecinal de barrio Fátima, la vecinal de barrio Monseñor Zazpe y el SUM de la Pileta Municipal. Además, en una acción que comenzó en el 2017, se sumó un equipo de inclusión a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 615.

Vale destacar que el equipo de trabajo está integrado por dos coordinadoras generales, Vanina Flesia y Vanina Ramírez, cuatro coordinadoras de sector y 20 docentes de las siguientes asignaturas: Lengua, Matemática, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Este año, se sumó el proyecto articulado con la EESO N° 615, que incluyó la conformación de un nuevo equipo integrado por una coordinadora y 5 docentes.

"Se planificó una trayectoria de cursado semipresencial para 13 estudiantes de 1ero y 2do año con el acompañamiento de docentes de Inclusión Educativa, y con el seguimiento y la evaluación conjunta de aprendizajes con docentes de la institución, para lo cual sumamos un equipo completo del Programa. El objetivo es acompañar una trayectoria escolar personalizada, y sostener una modalidad que dio inicio en el 2017 y viene mostrando resultados positivos", explicó Vanina Ramírez.

En total, el PBIE atiende hoy las necesidades educativas de: 330 jóvenes que asisten a los Centros barriales y 13 estudiantes con trayectoria semipresencial en la EESO N° 615, alcanzando 13 escuelas secundarias y 7 escuelas primarias.

En lo que respecta al rendimiento, hay un total 22% de jóvenes que aprobó hasta aquí todas las materias. Es decir un 22% de quienes hasta el año pasado corrían el riesgo de no poder sostener sus estudios secundarios, hoy ni siquiera se llevan materias. Si a estos alumnos y alumnas les sumamos aquellos que desaprueban entre una y cuatro materias - 49% -, podemos afirmar que el 71% de quienes participan en el Programa, tienen un buen rendimiento escolar. Luego están los casos con más dificultades, que abarcan a quienes no aprobaron entre 5 y 7 materias, o más de 8 materias, y son aquellos que se abordan de manera especial.

A los resultados numéricos, es válido adicionar algunos aspectos cualitativos. Por ejemplo, el hecho de que "en los centros barriales, los alumnos pasan el contraturno de su cursada en un espacio sano y en un ambiente contenido, acompañados por jóvenes profesores o estudiantes de profesorado. Muchas veces los chicos siguen asistiendo al programa a pesar del mal clima o de que hay paro en las escuelas. Incluso, ellos les recomiendan a sus amigos que se inscriban al programa y por eso estamos teniendo cada vez más demanda", contó la Secretaria de Educación, destacando que, "en los encuentros que tuvimos con los papás y mamás de los estudiantes, ellos rescatan eso: la confianza de que su hijos están haciendo algo bueno y no en la calle. Generalmente son familias donde los adultos trabajan muchas horas, y este espacio es interesante y tranquilizador, en ese sentido".

Además, como dato de color, la funcionaria agregó que el PBIE "se está convirtiendo en un espacio de práctica en la formación profesional, tanto de estudiantes de profesorado, que van a hacer observaciones participantes, como de estudiantes de otras carreras, como psicopedagogía, quienes se acercan a realizar prácticas y observaciones".