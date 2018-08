Médico agredido por hinchas cuando socorría una persona Policiales 28 de agosto de 2018 Redacción Por EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO

FOTO FACEBOOK DR. MAURICIO MELANO. Además de médico es el arquero suplente de Deportivo Susana.

El domingo último en la localidad de San Antonio, en momentos en que se desarrollaba un encuentro de fútbol entre Belgrano de San Antonio y Deportivo Susana en el marco de Liga Rafaelina, sucedió un hecho inaudito y más allá de toda lógica.

Según publicó en su portal LT 28 Radio Rafaela en base a una entrevista, el médico Mauricio Melano se encontraba en el banco de suplentes de Susana, ya que se desempeña como arquero en ese equipo, cuando en la hinchada contraria la gente comenzó a gritar solicitando ayuda de un médico debido a que un espectador estaba sufriendo una descompensación.



Como no había ninguna ambulancia ni profesionales que puedan brindarle la atención necesaria, Melano decidió asistirlo.

“Ni lo pensé, salí corriendo junto con el paramédico. Solicitamos que nos abra el candado para ir a brindar la atención. Me encontré atrás del arco a un señor descompensado”, relató.

“No lo vi bien, pero no pude acercarme. Se ve que vieron la campera del equipo de Susana y se me vinieron encima un grupo de sujetos”, explicó Melano. Agregó que hubo personas que intentaron explicar que era el médico que intentaba atender al hombre descompuesto, pero los agresores hicieron caso omiso.

Los sujetos de San Antonio estaban aparentemente alcoholizados.

“Estamos todos locos, nunca vi algo así, no lo puedo creer”, dijo el médico refiriéndose a la agresiva reacción. “Salí corriendo, no podían pararlos ni la misma gente de San Antonio. Y, a todo esto, el señor descompuesto en el medio”, manifestó.

Mauricio Melano comentó que a la salida del estadio lo esperaba la hija del hombre que había sufrido la descompensación. Ella le pidió disculpas por el incidente y le agradeció la disposición. Además le comentó que afortunadamente su padre se encontraba bien a pesar de no haber contado con asistencia.

Resta esperar la decisión de las autoridades sobre posibles medidas a tomar a partir de lo ocurrido.