La Provincia compense dineros del fondo sojero Locales 28 de agosto de 2018 Redacción Por PROPUESTA DEL DIPUTADO LEANDRO BUSATTO

FOTO ARCHIVO DIPUTADO./ Leandro Busatto.

Sin lugar a dudas, la decisión del gobierno nacional que preside de Mauricio Macri de dar de baja de forma inmediata al Fondo Federal Solidario (más conocido como Fondo Sojero), causó un fuerte impacto en las provincias y, en particular, en cada una de las localidades que esperaban ese dinero -que consideraban como inamovible- para poder hacer frente a compras de materiales o directamente, obras de infraestructura.

Se estima que la Provincia de Santa Fe dejará de percibir unos 2.600 millones de pesos a partir de 2019 y que varias comunas no podrán terminar con obras que habían iniciado por falta de fondos. Mientras que el propio Presidente les dice a los Intendentes que "deben hacer un esfuerzo", se estudian diferentes alternativas.

Una de ellas, surgió desde el kirchnerismo, específicamente, del diputado Leandro Busatto. "Presentamos un proyecto para la creación del “Fondo Compensador para Municipios y Comunas”, para que estos no modifiquen sus programas de gobierno y puedan realizar las obras que tenían proyectadas, manteniendo las fuentes de trabajo”, dijo, en diálogo con "Algo dirán" (radio Galena, 94.5 Mhz).

"Estamos planteando que ante esta decisión del Gobierno Nacional de ajustar las economías locales y provinciales, debe lograrse una intervención por parte de la Provincia, compensando la pérdida de los fondos del Fondo Sojero (que son unos 260 - 280 millones de pesos) a partir de la afectación del 0,3% del Presupuesto del año anterior y prever el 0.70% del Presupuesto a partir del 2019 de Rentas Generales para hacer frente a la ejecución de obras".

"Si no hay dinero para respaldar las obras, vamos a entrar en una situación de parálisis total en los pueblos", dijo.

Busatto rechazó que esto podría hacer mella en los números provinciales, en un marco recesivo y con menores ingresos por coparticipación a nivel nacional: "creemos que es una afectación estratégica y una decisión política que hay que sostener, independientemente de que las consecuencias no sean las mejores para la provincia. El impacto de la paralización de las obras en las comunas sería dramático. Hoy hay fuentes de trabajo que penden de un hilo por no tener este dinero. Si bien implicaría directamente en el Presupuesto, sería algo mínimo y estaría justificado. Si en esta etapa la Provincia no toma una actitud más proactiva en favor de las economías locales, vamos a tener cada vez más dificultades".

"Veo que el Gobernador declama muchas diferencias en políticas económicas con la Nación, pero hasta aquí ha acompañado prácticamente sin titubeos casi todas las políticas que el Gobierno ha llevado adelante", dijo y agregó que "cuestionamos la constitucionalidad de este decreto. Pero tiene una relativa importancia, porque estamos en un proceso de deterioro del Estado de Derecho", concluyó.