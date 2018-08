Sensaciones y sentimientos Sociales 28 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FUENTE O FONTANA

No es cuestión de tomarse confianza desde el principio y nombrarla en italiano, como la llamaron sus antecesoras o iguales; estamos muy lejos y muchos no hemos dialogado con ella diciéndole con los ojos cuánto aplaudimos su imponencia.

La de Trevi es por muchísimas razones (objetivas pero sospechosamente influenciadas por evidentes subjetividades) una fuente que ganó la admiración desde su comienzo y no ha decrecido.

Ningún visitante de Italia ha dejado de verla, y nadie de los vaya se privará de ese gusto.

Tiene un poco menos de 26 metros de altura y casi 20 metros de ancho.

¿En qué lugar de Roma está? Es fácil saberlo porque, si todos los caminos conducen a Roma, una vez en ella, todos llevan a la fuente de Trevi.

Es una obra concebida y realizada en el siglo 18 por Nicola Salvi, quien no alcanzó a verla terminada. Fue habilitada en el año 1762, y es el final de un antiguo acueducto (acqua virgo en latín y acqua vergine en italiano). Sus aguas vuelven a su origen y tras un largo período retornan a transitar la fuente.

Como las realidades bien concretas de la vida, la fuente lleva consigo una leyenda que dice que quien arroja una moneda de espaldas a la fuente se asegura su regreso a Roma. Para hacerlo correctamente hay que tomar la moneda con la mano derecha, ponerse de espaldas a la fuente y lanzarla por encima del hombro izquierdo.

Se entiende que la fuente sienta orgullo, si su pasado está lleno de nuevas glorias: en 1954 el cine de los Estados Unidos registró una película plena de romanticismo contando la historia de tres muchachas enamoradas de Roma y del amor (Tres monedas en la fuente) donde se ve el acto de arrojar las monedas y, si se aprecia que Roma y amor son la misma palabra leída al revés, esa visión romántica es aún mayor.

No podía ocurrir que su propio Cine no le diera una obra monumental: Fellini (para nosotros, respetuosamente y con admiración, un verdadero “tano”) le hizo en 1960 el regalo de su vida: una actriz nórdica y un italiano cabal protagonizaron una escena de absoluta libertad, cuando Anita Ekberg y el entrañable Marcelo Mastroiani ingresaron juntos a la ya emblemática fuente.

La fuente, siempre la fuente. Necesaria y naturalmente representativa, haciendo oír su canto sonoro de agua generosa, recibió elogios -no esperados tal vez, aunque merecidos-, la llamaron “la más bonita de Roma” y “la más bella del planeta”.

Si es tan universal que baña a todas las nacionalidades, bien se la puede nombrar en cada idioma nacional: la palabra “fuente”, en nuestro caso, designa siempre un objeto claramente definido.

Podemos por eso invocarla los hablantes de la lengua de Cervantes, como se nos representa. Todo el sentimiento que crea y su canto al origen de todas las vidas quedan preservados por el uso de nuestro río más querido –el idioma- fluyendo y corriendo tan entrañablemente y…

Pero no lo decimos tan convencidos. Una cosa es la razón, que apenas sirve para identificar, y otra el amor-roma, que siempre termina por ser el más fuerte.

Ella, la dueña del agua y de todo lo que vive y de la más creativa estética; ella, tal vez solo ella, se ganó el derecho de ser llamada en su idioma natal.

Hay principalmente un motivo indiscutible:

È veramente una meravigliosa fontana.