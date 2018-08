El sábado en Junín Deportes 28 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El plantel profesional de Atlético de Rafaela no tendrá descanso luego de su presentación de anoche con victoria por 2-1 ante Quilmes. Este martes volverá a los trabajos y ya se pondrá a preparar lo que será su próximo compromiso: el sábado, desde las 14 hs, estará visitando a Sarmiento en Junín.

Para dicho compromiso el DT Víctor Bottaniz recupera al uruguayo Emiliano Romero, quien ya cumplió con la fecha de suspensión.

Vale recordar que la próxima presentación de la "Crema" en el Monumental será en la tercera fecha recibiendo a Brown de Adrogué.



Próxima fecha (2ª): Viernes 31/08, a las 21 hs Instituto vs Agropecuario, 21:05 (TV) Temperley vs Villa Dálmine. Sábado 01/09, a las 14:00 Sarmiento vs Atlético de Rafaela, 15:30 Brown (A) vs Olimpo, 15:30 Ferro vs Guillermo Brown, 17:05 (TV) Chacarita vs Platense, 20.30 Santamarina vs Arsenal. Domingo 02/09, a las 17:00 Gimnasia Jujuy vs Defensores de Belgrano, 17:00 Independiente Rivadavia Mendoza vs Central Córdoba de Santiago, 17:00 Mitre de Santiago vs Gimnasia de Mendoza. Lunes 03/09, a las 21:00 Deportivo Morón vs Almagro, 21:05 (TV) Quilmes vs Los Andes.