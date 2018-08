Los 62 goles de la sexta del Clausura Deportes 28 de agosto de 2018 Por Martin Ferrero Inferiores Primera A. Se jugó un nuevo capítulo del torneo de formativas liguista. Todo lo sucedido y lo que se le viene a cada club.

FOTO LA OPINION REPARTIERON PUNTOS. / El “León” y el “Cervecero” dividieron puntos en los enfrentamientos del sábado.

El torneo Clausura de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su sexta fecha, instancia en la cual el Deportivo Libertad quedó libre.

En Quinta, Atlético se transformó en el nuevo líder tras el empate de Unión. En Sexta, la “Crema” empató y le sacó un punto de ventaja a los “Tigres”. La Séptima sigue siendo liderada por Unión, la Octava por Atlético. En Novena, los de barrio Alberdi golearon y Peñarol, que también llegaba como puntero, empató y por ende Atlético ahora manda en soledad. En Novena Especial también los “cremosos” se encuentran en lo más alto.

A continuación, los 62 tantos que se marcaron en los 27 partidos jugados, más los resultados de las dos categorías de Infantiles que acumulan puntos.



Quinta División: 9 de Julio 1 (Elías Frías) - Argentino Quilmes 1 (Alexis Barrientos), Ferrocarril del Estado 1 (Pablo Schamne) - Ben Hur 2 (Juan Cretier y Santiago Gauchat), Independiente San Cristóbal 0 - Atlético de Rafaela 2 (Agustín Soria y Facundo Hang), Sportivo Norte 0 - Brown de San Vicente 2 (Alex Santillán y Gastón Coronel), Unión 2 (Diego Gutiérrez y Leider Fissore) – Peñarol 2 (Sebastián Rivainera e Ignacio Dietz).



Sexta División: 9 de Julio 1 (Nicolás Berra) - Argentino Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 2 (Nicolás Cisneros y Agustín Lusso) - Ben Hur 1 (Mateo Menardi), Independiente San Cristóbal 0 - Atlético de Rafaela 0, Unión 0 – Peñarol 0. A Brown de San Vicente le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: 9 de Julio 1 (Joaquín Peralta) - Argentino Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 1 (Josue Merlo) - Ben Hur 1 (Aaron Vega), Independiente San Cristóbal 0 - Atlético de Rafaela 4 (Emanuel Querini, Luciano Ojeda x 2 y Santiago Leguizamón), Unión 1 (Darien Juárez) – Peñarol 0. A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Octava División: 9 de Julio 0 - Argentino Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 1 (Lucas Moralez) - Ben Hur 1 (Fabricio Gorlino), Independiente San Cristóbal 0 - Atlético de Rafaela 1 (Santino Rosas), Sportivo Norte 4 (Gabriel Gorosito, Tobías Godoy y Yamil Vera x 2) - Brown de San Vicente 3 (Nahuel Sandrone, Fabricio Sacco y Rubén Ortíz), Unión 2 (Uriel Porra y Mateo Duarte) – Peñarol 0.



Novena División: 9 de Julio 2 (Santiago Filippa x 2) - Argentino Quilmes 4 (Facundo Sosa x 2, Ignacio Bonamino y Facundo Gongora), Ferrocarril del Estado 0 - Ben Hur 1 (Franco Hammerschlag), Independiente San Cristóbal 0 - Atlético de Rafaela 5 (Ian Qstertag, Manuel Gómez, Ignacio Minighini x 2 y Santino Stricker), Sportivo Norte 0 - Brown de San Vicente 3 (Bruno Dalmazzo y Facundo Isla x 2), Unión 0 – Peñarol 0.



Novena Especial: 9 de Julio 0 - Argentino Quilmes 1 (Santiago Zbrun), Ferrocarril del Estado 0 - Ben Hur 1 (Maximiliano Belizan), Unión 2 (Bruno Oviedo y Nicolás Pino) – Peñarol 1 (Martín Tell).



Octava Especial: Ferrocarril del Estado 0 – Ben Hur 5 (José Picapietra x 2, Lautaro Martínez y Antonio Martini x 2).



Categoría 2006: Argentino Quilmes 0 – 9 de Julio 7 (Joaquín Zorrilla, Milton Bertholt, Mariano Gómez, Alejandro Díaz, Santiago Basualdo x 2 y Alexis Devalle), Ben Hur 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Felipe Soffietti), Atlético de Rafaela 3 (Ignacio Zehnder, Facundo Weissen y Lucas Acevedo) – Independiente San Cristóbal 1 (Cristian Moras), Brown de San Vicente 0 – Sportivo Norte 1 (Ignacio Torres), Peñarol 1 (Elías Mastafa) – Unión 1 (Diego Ruata).



Categoría 2007: Argentino Quilmes 0 – 9 de Julio 7 (Uriel Cabrera x 3, Rodrigo Suárez x 2, Bautista Bender y Juan Olmos), Ben Hur 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Jeremías Mariani), Brown de San Vicente 2 (Martín Acevedo y Felipe Varisco) – Sportivo Norte 3 (Iván Saavedra x 3), Peñarol 0 – Unión 0. A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Próxima fecha (7ª): Brown de San Vicente vs. Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte, Ben Hur vs. Independiente San Cristóbal, Argentino Quilmes vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Libertad vs. 9 de Julio. Libre: Peñarol.



Nota. En los partidos de Infantiles se invierten las localías.