Derrota en Semis de Plata

El seleccionado Sub 15 de Liga Rafaelina de Fútbol se despidió del torneo Provincial en Semifinales de Copa de Plata. El equipo conducido por Juan Verón perdió ante Liga Santafesina por 3 a 0 y de esta manera se despidieron del certamen que se llevó a cabo en la localidad de Máximo Paz, en Liga Deportiva del Sud, con fiscalización de la Federación Santafesina de Fútbol.

En la primera fase la “Rafaelina” había cumplido una gran labor, de hecho clasificó primero en la Zona A, pero quedó sexto en la general y por eso no se pudo meter por el Oro (lo ganó Rosario).

Los partidos: 0-3 ante Liga Santafesina, 1-1 vs Galvense (Gol de Santiago Maldonado), 0-0 vs Esperancina, 4-0 vs Liga Dep. del Sur (Goles de Esteban Guzmán, Martín Villafañe x 2 y Milton Ramírez).